哈萨克斯坦与法国Ellipse Group探讨医疗基础设施合作

双方在会谈中讨论了哈法两国在医疗卫生领域的合作前景，重点涉及建设和配备现代化的围产中心（妇产与新生儿医疗中心），以及发展私营医疗机构等项目。

库安特洛夫表示，哈萨克斯坦高度重视现代医疗基础设施的发展，愿与具备先进技术和经验的国际公司合作，共同实施大型医疗项目。他强调，政府为国际投资者创造了有利条件，并鼓励高科技领域的长期合作。

阿纳斯塔西娅·科洛西莫曾担任法国总统埃马纽埃尔·马克龙的国际战略与传播顾问。她在会谈中表示，“Ellipse Group”高度重视扩大在哈萨克斯坦的业务范围，认为哈萨克斯坦是经济稳定、投资环境优越的可靠合作伙伴。

“Ellipse Group”是一家专注于能源、医疗卫生、数字技术和民用建筑等战略基础设施项目的法国公司，擅长“交钥匙”工程模式下的建设与融资。该公司在欧洲、亚洲和非洲多个国家实施项目，并与欧盟主要的出口信贷机构及国际银行保持紧密合作。

双方一致认为，此次会晤将有助于推动哈法两国在医疗及基础设施领域的互利合作，为未来的投资与技术交流奠定基础。

【编译：达娜】