    16:38, 06 12月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦与法国签署飞机采购协议

    哈萨克国际通讯社讯）据交通部新闻消息，在巴黎举行的哈萨克斯坦—法国商业理事会会议以及第16次政府间经济合作委员会会议期间，双方签署了飞机采购相关文件。

    哈萨克斯坦交通部副部长塔勒哈特·拉斯塔耶夫出席了相关活动。

    会议的主要成果是双方交换了有关Airbus A320neo飞机采购备忘录的文件夹。根据备忘录，哈萨克斯坦计划首批采购25架飞机；此外还拥有追加购买25架飞机的选择权。

    在会谈中，塔勒哈特·拉斯塔耶夫与Airbus公司副总裁沙尔贝尔·尤兹卡特利讨论了计划于2031年交付的飞机时间表，并研究了加快交付进度的可能性。

    副部长还提出了进一步深化合作的方向，包括与Airbus联合建立航空培训中心以及推进飞机租赁业务的合作机制。

    交通部表示，在政府间委员会框架下，双方同时与多家国际合作伙伴讨论了未来合作议题，其中包括与 TAV Airports就哈萨克斯坦机场基础设施现代化进行磋商，以及与Alstom探讨推进工业合作项目。

    会议还研究了加强哈法两国交通往来的措施，包括恢复巴黎—阿斯塔纳航线，并开通“齐姆肯特—尼斯”直航航班。

    这些举措将进一步扩大航空互联互通，推动双边经贸交流。

    【编译：达娜】

