哈萨克斯坦与法国推进大型风电工程 助力脱碳目标

日前，能源部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫与道达尔能源代表举行会谈。道达尔能源勘探与生产公司亚太地区高级副总裁曼苏尔·扎基波夫以及道达尔能源驻哈萨克斯坦负责人弗鲁德·尤内斯参加了讨论。

会谈中，双方详细梳理了该公司在哈境内重点投资项目的推进情况。其中，各方特别关注位于江布尔州的“米尔内”风力发电站建设项目。该电站设计装机容量为1吉瓦。

作为哈法两国在脱碳领域双边合作的重要里程碑，该项目在两国政府间签署的专项协议框架下实施，具有显著的战略意义。

值得关注的是，该电站具备混合动力特性：除大规模风力发电机组外，项目还将配套建设容量为300兆瓦/600兆瓦时的储能系统。这一配置将显著提升向国家电网输电的稳定性。此外，项目还计划铺设全长约280公里的高压输电线路。

会见结束时，阿克肯杰诺夫强调，能源部将提供全方位支持，确保项目如期建成投产，并进一步巩固两国在能源领域的合作伙伴关系。

该项目由哈方与道达尔能源联合实施，将为哈萨克斯坦实现碳中和目标作出重要贡献。项目不仅可为相关地区提供稳定的清洁能源，还将推动哈萨克斯坦在可再生能源领域形成新的技术积累与发展能力。

【编译：阿遥】