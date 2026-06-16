哈法就核能合作及核电站建设项目交换意见

哈萨克斯坦原子能署署长与法国驻哈萨克斯坦特命全权大使西尔万·吉奥格举行会谈。

会谈期间，双方就两国在和平利用核能领域合作现状及发展前景进行了交流，并讨论了国家核工业人才培养相关议题。

双方特别提到，2026年4月23日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与法国电力集团（EDF）董事长兼首席执行官贝尔纳·丰塔纳举行会晤。双方认为，此次高层对话释放出哈法两国进一步深化核能合作的积极信号。

哈萨克斯坦原子能署指出，哈方将法国电力集团及其他法国企业视为核电站建设项目的重要潜在合作伙伴。

双方还重点讨论了核工业高素质人才培养问题，并积极评价了5月25日至29日在哈萨克斯坦核物理研究所举行的联合研讨会成果。该活动由法国劳厄－朗之万研究所参与举办，主题涵盖研究堆及现代中子技术。

原子能署表示，此次研讨会的重要成果之一是签署了哈萨克斯坦原子能署与国际核能学院之间的谅解备忘录。

根据备忘录，双方将在专业人才培养、教育项目开发、经验交流以及构建核工业人才保障体系等方面开展合作。

双方一致认为，落实相关合作协议将有助于进一步巩固哈法伙伴关系，推动科技领域合作，并为哈萨克斯坦核能产业培养更多专业人才。