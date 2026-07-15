马克龙与法国民众悼念尼斯恐袭遇难者 包括4名哈萨克斯坦公民

（哈萨克国际通讯社讯） 据欧洲新闻台（Euronews）报道，法国7月14日举行尼斯恐怖袭击十周年纪念活动。法国总统埃马纽埃尔·马克龙出席全国悼念仪式。2016年尼斯恐袭共造成86人死亡，其中包括4名哈萨克斯坦女性公民。

2016年7月14日，在法国尼斯英国人漫步大道举行巴士底日庆祝活动期间，一辆19吨重的卡车冲入观看烟花的人群，沿道路行驶约2公里，造成86人死亡、450人受伤。

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遇难者中包括4名哈萨克斯坦公民。哈萨克斯坦外交部当时确认，她们分别是来自巴甫洛达尔的潘琴科一家三代——柳博芙·潘琴科（1956年出生）、玛丽娜·潘琴科（1983年出生）、西尔维娅·潘琴科（2013年出生），以及拥有哈萨克斯坦国籍、曾在比利时安特卫普任教的娜塔莉娅·奥托（1959年出生）。

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遇难者遗体随后被运回巴甫洛达尔安葬。自2016年以来，每年巴士底日纪念活动都会同时缅怀尼斯恐袭遇难者。

当地时间7月14日晚，马克龙总统夫妇出席了在尼斯举行的全国悼念仪式。仪式在英国人漫步大道举行，遇难者家属、地方政府及国家机构代表参加。

据法国总统府介绍，仪式上，43名儿童在43名当年第一时间参与救援人员陪同下入场，并向象征遇难者的座椅敬献橄榄枝。随后，马克龙向遇难者敬献花圈，全场默哀一分钟。仪式期间，人们还共同缅怀近年来发生在尼斯的其他袭击事件，包括2015年针对军人的持刀袭击以及2020年尼斯圣母升天大教堂恐袭事件。

Кадр из видео

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与此同时，正在美国达拉斯参加2026年世界杯半决赛的法国国家足球队，也在对阵西班牙队的比赛开始前为2016年尼斯恐袭遇难者默哀一分钟。

Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, vient de m’annoncer que la FIFA a accepté qu’une minute de silence se tienne au début de la demi-finale de Coupe du monde France - Espagne, qui aura lieu demain, mardi 14 juillet, soir de la commémoration des… pic.twitter.com/lu0orMunof — Eric Ciotti (@eciotti) July 13, 2026

据了解，极端组织“伊斯兰国”（ISIS，哈萨克斯坦已将其列为非法组织）曾宣称制造此次袭击，并称驾驶卡车实施袭击的突尼斯籍男子穆罕默德·布莱勒是其追随者。布莱勒持有法国居留许可，案发时被警方击毙。

该案调查和审判持续至2022年12月。最终，7名男子和1名女子因向袭击实施者提供后勤支持及武器保障被判有罪，分别被判处2年至18年监禁。