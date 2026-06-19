哈萨克斯坦与法国探讨矿业与关键原材料合作新路径

日前，哈法两国举行了战略性原材料合作联合工作组首次会议。双方以视频方式举行会晤，就地质勘探、原材料深加工以及矿业可持续发展等方向的合作进行了深入交流。

此次会议旨在落实2025年12月哈法政府间委员会达成的相关共识。哈萨克斯坦工业和建设部工业委员会副主席沃勒扎斯·阿勒别阔夫与法国矿产资源和金属战略供应部际代表本杰明·加勒佐共同主持了会议。

双方重点讨论了地质测绘、数据共享、实验室研究、矿产资源开发利用以及现代矿业技术研发等议题。会议期间，双方还就钛及其他战略性资源的供应保障问题，以及拓展两国企业间直接合作空间等事项进行了重点沟通。

会上，阿勒别阔夫指出，在欧盟战略性原材料清单所列的34种资源中，目前已有21种在哈萨克斯坦实现生产或加工。同时，哈方还向法方介绍了在优化投资环境以及推动地下资源利用数字化方面所采取的一系列措施。

哈方表示，诚挚欢迎法国合作伙伴积极参与哈萨克斯坦境内联合项目，在矿产资源勘探、原材料深加工以及先进技术引进等方面开展更深层次合作。

双方代表均表示，愿进一步巩固长期战略伙伴关系，并持续推动各项共识和合作倡议落地见效。