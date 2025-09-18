中文
    哈萨克斯坦与法国企业签署水利合作备忘录

    哈萨克国际通讯社讯）17日，哈萨克斯坦外交部副部长阿勒别克·库安特洛夫会见了法国“HydroPlus”公司总裁弗朗克·德尔雷，双方就水利领域的投资合作前景进行了讨论。

    哈萨克斯坦与法国企业签署水利合作备忘录
    Фото: Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

    会谈中，双方重点探讨了在哈萨克斯坦建设和改造水利工程，以及在水资源管理中引入现代化、工程性与生态可持续性兼备的解决方案的可能性。

    库安特洛夫副部长强调，哈萨克斯坦高度重视以创新和“绿色”可持续发展为基础的合作，并表示与“HydroPlus”的联合项目将显著提升水资源管理效率，为生态友好型发展作出贡献。

    弗朗克·德尔雷则重申，该公司愿意在国际项目中推广其成熟可靠的技术方案，并致力于建立长期合作关系。

    哈萨克斯坦与法国企业签署水利合作备忘录
    Фото: Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

    根据会谈结果，哈萨克斯坦国家投资公司（KAZAKH INVEST）与“HydroPlus”公司签署了谅解备忘录。双方计划共同确定地区和方向，以推动相关基础设施项目的实施。

    值得一提的是，“HydroPlus”是VINCI Construction Grands Projets旗下的工程公司，专注于水利领域的创新解决方案，包括大坝和水库的现代化改造。公司成立于1991年，目前已在全球30多个国家开展项目，提供兼具生态可持续性和经济效益的工程方案。

    【编译：达娜】

