哈萨克斯坦与法国企业签署水利合作备忘录

会谈中，双方重点探讨了在哈萨克斯坦建设和改造水利工程，以及在水资源管理中引入现代化、工程性与生态可持续性兼备的解决方案的可能性。

库安特洛夫副部长强调，哈萨克斯坦高度重视以创新和“绿色”可持续发展为基础的合作，并表示与“HydroPlus”的联合项目将显著提升水资源管理效率，为生态友好型发展作出贡献。

弗朗克·德尔雷则重申，该公司愿意在国际项目中推广其成熟可靠的技术方案，并致力于建立长期合作关系。

Фото: Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

根据会谈结果，哈萨克斯坦国家投资公司（KAZAKH INVEST）与“HydroPlus”公司签署了谅解备忘录。双方计划共同确定地区和方向，以推动相关基础设施项目的实施。

值得一提的是，“HydroPlus”是VINCI Construction Grands Projets旗下的工程公司，专注于水利领域的创新解决方案，包括大坝和水库的现代化改造。公司成立于1991年，目前已在全球30多个国家开展项目，提供兼具生态可持续性和经济效益的工程方案。

【编译：达娜】