哈金融市场监管与发展署：年底前统一金融申诉专员办公室将开始运行

托卡耶夫总统听取了今年前8个月金融市场监管与发展情况以及下一阶段重点任务的汇报。

阿布勒哈斯莫娃报告称，在落实新银行法的框架下，相关配套从属法规基础已全面更新，共通过80项规范性法律文件。

银行资产规模增至75.6万亿坚戈，增长6.9%，资本充足率达到20.7%。

在监管活动框架下，前8个月金融行业主体共接受279次检查。相关部门采取190项监管措施，并处以4.65亿坚戈罚款。

在小额信贷和追收机构市场上，共有13家机构被吊销执照，6家机构的执照被暂停，4家追收机构被从登记册中除名。

她还介绍了减少民众过度借贷以及扩大经济融资规模的相关措施。

面向企业的贷款增长3.5%，达到16万亿坚戈。自年初以来，向企业新发放的贷款规模增长19.1%，达到12.5万亿坚戈。

在监管措施作用下，前7个月消费贷款增速已放缓至4.6%。

自今年7月起，用于对逾期债务进行集体处理的Finkelisimkz平台正式启动。

年底前，旨在受理公民申诉的统一金融申诉专员办公室将开始运行。

阿布勒哈斯莫娃还向国家元首汇报了落实2030年前资本市场和保险市场发展规划，以及按照相关指示起草《资本市场法》和《保险市场法》两部新法案的进展情况。

她还介绍了金融领域数字化以及人工智能应用方面的情况。

监管署已建立基于人工智能技术的FinAI统一监管平台。年底前还将制定《金融市场人工智能应用战略》，该文件将对信息安全和数据保护采取统一做法。

国家元首就确保金融稳定、在金融领域广泛应用人工智能、增加对实体经济的信贷支持，以及进一步发展资本市场和保险市场等方面下达了一系列任务。