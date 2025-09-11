哈萨克斯坦与阿塞拜疆最高审计机关领导人在阿斯塔纳会晤

据哈萨克斯坦最高审计院新闻处消息，此次工作访问是落实2024-2026年两机构合作计划的一部分。访问期间，哈萨克斯坦与阿塞拜疆的审计人员首先举行了一场研讨会，重点探讨了环境领域绩效审计的方法论、预算执行情况报告的编制以及合并财务报表的审计等议题。在双方机构领导出席的正式会晤中，双方就未来合作的前景方向进行了深入交流。

哈萨克斯坦最高审计院院长阿里汗·斯马伊洛夫表示，两国最高审计机关在深化合作方面拥有巨大潜力。他指出，哈萨克斯坦正在持续推进国有审计体系改革，与阿塞拜疆同行的经验交流和知识共享尤为重要。数字化、先进信息技术解决方案的引入、人工智能及大数据的应用是当前工作的核心方向。

Фото: Жоғары аудиторлық палата

“我们高度重视与阿塞拜疆审计院多年来建立的友好关系。我们希望通过双方的共同努力，进一步推动两国公共管理体系的发展。”斯马伊洛夫说。

阿塞拜疆审计院主席武加尔·居尔马梅多夫则表示，哈萨克斯坦与阿塞拜疆两国人民之间的关系历史悠久，两国在公共财务控制的原则、方法及审计机构架构方面有诸多相似之处。

他表示：“这为经验交流提供了良好基础，有助于我们两国国家体系的进一步完善。”

Фото: Жоғары аудиторлық палата

9月11日，两国审计人员将参加一场总结环境领域平行审计成果的会议。此次会议旨在加强哈萨克斯坦与阿塞拜疆最高审计机关之间的伙伴关系，并提升两国在环境审计领域的质量。审计的主题为生物多样性保护。

【编译：木合塔尔·木拉提】