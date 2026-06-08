哈萨克斯坦与壳牌公司签署地质数据数字化备忘录

据能源部新闻处消息，此次合作的主要方向是交流世界最佳实践经验，以及对碳氢化合物原料地质档案进行数字化处理。

这将为专家联合培训和地下土壤综合分析建立了一个永久性平台。

此外，该备忘录的核心内容包括实施一个试点项目，以开发一套现代化的地理信息系统。该数字平台将能够对积累的历史地质数据进行深入处理和解读。数字化有望加深人们对国家资源潜力的了解，并提升该行业的投资吸引力。

- 该备忘录的签署是加强国家机关、国家机构和国际伙伴之间合作的重要一步。哈萨克斯坦的优先事项之一是提高地质勘探效率，包括积极引进数字技术和现代地质数据处理方法。知识、经验和技术解决方案的结合将使我们能够更有效地开发我国的资源潜力，并确保该行业的系统性发展。-能源部副部长叶尔兰·阿克巴若夫说。

此外，国家地质数据库运营商也强调了技术整合的重要性。

- 哈萨克斯坦国家地质调查局正持续构建开放、现代化的地质平台。与壳牌等国际伙伴的合作将加强油气资源地质数据的分析和解释能力，并提升地下资源利用领域决策的质量。-国家地质调查股份公司董事会主席叶尔兰·哈利耶夫说。

壳牌代表也高度赞赏将全球信息技术工具引入哈萨克斯坦采矿业的举措。

- 该备忘录的签署，包括规划一个开发用于处理和解读历史地质数据的数字化平台的试点项目，确认了壳牌公司对与哈萨克斯坦长期合作的承诺。我们支持哈萨克斯坦将经济数字化作为战略重点，并相信先进技术的运用，以及我们公司的全球经验将有助于提高油气资源地质勘探的效率。-壳牌哈萨克斯坦公司高级副总裁苏珊·库根说。

据此前报道，哈萨克斯坦能源部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫21日会见由欧亚能源副总裁马修·赛格斯率领的国际机构标普全球代表团。