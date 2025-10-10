09:35, 10 10月 2025 | GMT +5
俄罗斯与塔吉克斯坦签署劳工移民协议
（哈萨克国际通讯社讯）俄罗斯总统弗拉基米尔·普京与塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙在杜尚别举行的会谈结束后，俄罗斯与塔吉克斯坦就劳工移民问题签署了多项文件，包括塔吉克斯坦公民赴俄工作前接受医疗检查的相关规定。此举旨在简化移民程序，提升双边合作效率。
根据协议，计划赴俄务工的塔吉克斯坦公民可在杜尚别指定医疗机构内设立的专用检查点完成强制性医疗筛查。该程序严格遵循俄罗斯卫生部批准的标准，抵达俄罗斯后无需重复检查。此前，这一要求往往导致移民流程复杂化。
此外，双方还签署了对2019年4月17日《关于组织招募塔吉克斯坦公民赴俄罗斯临时就业的政府间协议》修订的议定书。两国领导人联合声明指出，该文件基于双方共同利益与需求，旨在完善有组织劳工输入机制，进一步规范移民管理。
塔吉克斯坦总统拉赫蒙在会后表示：
“根据会谈结果，我们签署了涵盖合作重点领域的广泛双边文件包。其中，劳工移民相关文件特别强化了该领域合作的合同法律基础。”
俄罗斯总统普京则透露，目前俄罗斯境内居住和工作着超过100万塔吉克斯坦公民。他强调，俄罗斯正竭力为这些移民提供体面就业条件和社会保障。
普京正对塔吉克斯坦进行国事访问。高层会晤及谈判最终促成16份州际、政府间及部门间文件签署，涵盖经贸、安全等多领域合作，为两国关系注入新活力。
【编译：木合塔尔·木拉提】