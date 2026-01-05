托卡耶夫：公用事业改革势在必行 关键在于公平、透明与民生保障

托卡耶夫指出，新税法典之所以引发社会广泛关注，恰恰说明这一议题与民众切身利益密切相关。税收改革并非单纯为了增加财政收入，而是对整个税收体系进行系统性重构，其核心目标在于确保经济长期稳定增长。他已要求政府制定一部透明、易懂的新税法典，并强调今年社会将看到相关工作的实际成果。

总统回顾说，前届政府曾提出将增值税上调至20%的方案，并承认此前财政政策存在偏差。在此基础上，现政府也讨论过类似思路，但他已明确指示，将最高税率分阶段逐步下调。新税法典的理念不再是单向监管，而是建立国家、企业与公民之间的伙伴关系，强调各方诚信履行义务，让纳税不再被视为负担。

“纳税本质上是一种现代社会契约——公民通过纳税换取公共服务、基础设施、安全环境和发展机遇，同时实现社会资源的合理再分配，支持弱势群体，营造健康的经济生态。国际经验表明，财政政策的效果不仅取决于制度设计，更取决于执行质量、纳税人素养和社会责任意识。正是在这一基础上，才能形成成熟的纳税文化。”总统说。

国家元首认为，诚信纳税是爱国主义的重要体现，也是反腐败最直接、最有效的方式。

针对改革可能带来的物价和服务收费变化，托卡耶夫坦言，任何深层次改革在初期都会遭遇公众的不理解甚至抵触。作为国家元首，他愿意并已经承担起相应的政治责任。为减轻对民众的冲击，政府在冬季通过行政手段暂缓上调公用事业费用，同时被要求最大限度优化预算支出，严格执行财政纪律，避免无节制投入引发通胀风险，确保国家资源集中用于重点项目。

“去年11月，政府、国家银行和金融监管机构联合通过了一项为期三年的综合计划，目标是降低通胀、改善民生。国际专家指出，哈萨克斯坦正面临“中等收入陷阱”的挑战，这在民众日常生活中表现为收入增长被通胀、住房、教育和养老等支出所抵消，任何突发事件都可能破坏家庭的稳定。”总统说。

总统还提到，允许公民动用部分养老金用于住房、教育和医疗的决定，确实帮助了大量家庭，但也暴露出监管漏洞，一些不法分子借医疗服务之名实施诈骗，涉案金额高达数千亿坚戈。对此，相关部门已采取措施，封堵漏洞并依法查处。

在谈及企业发展环境时，托卡耶夫表示，企业家是创造就业和税收的重要力量，但高利率和流动资金不足制约了企业扩大生产、开拓市场和引进技术。尽管国际金融和评级机构将哈萨克斯坦列为富裕国家，但国内不平等问题依然存在。政府对此有清醒认识，并已制定明确的改革路径。

关于能源和公用事业领域改革，总统指出，这是独立以来规模最大、难度最高的改革之一，其目标是从根本上解决基础设施长期老化的问题。目前，政府已启动大规模更新工程，相关投资预算正在编制中，高风险火电站数量已明显下降，事故风险得到有效控制。

“问题的根源在于多年对能源和公用事业这一国家命脉的忽视，导致基础设施陈旧落后，公用事业部门长期成为“吞噬预算”的领域。低电价、低油价和低收费表面上惠及全民，实际上更多受益的是大型企业和既得利益群体，甚至助长了资源走私和不公平分配。因此必须摒弃“低收费等于惠民”的错误观念，转而通过针对性补贴，直接帮助真正需要支持的群体。提高收费并非目的，而是建立公平、高效经济体系的必要手段。” 他说。

国家元首强调，未来将严格落实“多消费多付费”的原则，同时对弱势群体提供精准援助。差别化收费制度的初步实施已经显现积极效果，节约用能的居民可享受最低社会标准费率。

托卡耶夫最后表示，国家资源应由全体人民共享，而不是被少数人占有。只有在公平、公正和高效的基础上推进改革，哈萨克斯坦才能建成现代化基础设施和高效能源体系，为经济实现质的飞跃奠定坚实基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】