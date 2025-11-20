哈萨克斯坦与亚美尼亚关系提速：从战略互信到“特朗普繁荣之路”合作

战略规划层面的新接触

哈萨克斯坦与亚美尼亚正在从传统外交交流转向面向基础设施与经济合作的战略规划。自 1992 年建交以来，双方签署了约 40 份协议，包括《友好与合作条约》（1999 年）。过去三十年间，政治对话从象征性访问逐渐发展为制度化机制，但直到近两年才迎来明显加速，双方在总统、政府首脑、外长及议会领导人层面开展了十余次互访。

Фото: Ақорда

2024 年，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫访问埃里温，亚美尼亚总统瓦阿格尼·哈恰图良则于年内回访阿斯塔纳，进一步巩固双边政治基础，推动两国将合作重点延伸至经济与科技领域。

哈萨克斯坦外交政策研究所专家阿勒玛特·托耶金指出，此次总理级访问将在当前地区环境下具有重要意义。随着亚阿两国今年 8 月在华盛顿签署和平协议，区域交通和经济合作迎来新的机遇，为哈亚合作注入新的动力。

“特朗普国际和平与繁荣之路（TRIPP）”带来新通道：哈萨克斯坦小麦率先通行

和平协议签署后，国际项目 “特朗普国际和平与繁荣之路（TRIPP）” 启动准备工作，该项目被视为现代化的赞格祖尔走廊，将为阿塞拜疆至纳希切万再至土耳其提供直接陆路通道，并成为连接中亚—南高加索的重要补充线路。

Фото: akorda.kz

托卡耶夫总统曾将该协议称为“历史性成果”。在协议签署两个月后，三十年来首次出现的变化随即发生：阿塞拜疆取消了对亚美尼亚的过境限制，首批通过 “特朗普国际和平与繁荣之路（TRIPP）” 运输的货物——来自哈萨克斯坦的小麦——已抵达亚美尼亚阿伊鲁姆站。试运行的 15 节车厢不仅标志着新物流路径的开启，也意味着南高加索正在形成一个兼顾区域多方利益的交通走廊，哈萨克斯坦则成为其中的重要参与者。

托耶金表示：“阿塞拜疆总统在访问阿斯塔纳时明确表示将为哈萨克斯坦粮食开通通往亚美尼亚的过境通道，如今这一承诺已兑现。和平协议正在转化为实质成果，未来地区关系有望走向全面改善。”

投资合作基础稳固，结构优化空间巨大

据哈萨克斯坦国家银行统计，2005—2024 年间，亚美尼亚对哈萨克斯坦的直接投资达 2060 万美元，而哈萨克斯坦向亚美尼亚的投资累计 5650 万美元。目前，哈萨克斯坦境内注册运营的哈亚合资企业超过 400 家，主要集中在贸易、服务和 IT 领域；亚美尼亚境内亦有逾 100 家带哈方资本的企业。

Фото: Kazinform

帕希尼扬总理在接受哈萨克斯坦媒体采访时表示：“我们的关系正在迈向战略高度，我们将以平等、互助与尊重主权的原则推动合作。”

然而双边贸易结构仍需调整。今年前八个月双边贸易额略超 3500 万美元，较去年同期的 5700 万美元有所下降。哈方向亚出口主要包括烟草制品、发用品、棉花、乳制品及蓄电池等；亚方对哈出口则以珠宝、高度酒类、食品、天然气计量设备和电力为主。

政治学者扎米尔·卡拉然诺夫指出，贸易波动具有客观性，但总体潜力远未释放：“亚美尼亚经济规模超过 250 亿美元，高于吉尔吉斯斯坦，而哈吉贸易额今年达到 14 亿美元，可见哈亚贸易规模仍明显偏低，两国政府正就扩大贸易进行深入讨论。”

高科技、教育与数字政府合作全面推进

2025 年，哈萨克斯坦与亚美尼亚在高科技与人工智能领域的合作明显加快，双方计划推动数字生态互融，并在电子政务平台建设上互相借鉴。

亚美尼亚政府办公厅公共关系与信息中心国际关系研究部主任约尼·梅利克扬认为，亚美尼亚的“数字国家”战略为与哈萨克斯坦开展更深层次合作提供了契机，尤其是在人工智能与智慧城市建设方面。

Фото: Kazinform

教育合作也呈现扩展趋势。2025 年，哈萨克斯坦 16 所高校与亚美尼亚 16 所大学签署 19 份合作协议，覆盖商业、法律、医学及 IT 领域。分析人士指出，随着教育合作深化，双方科研及创新体系有望形成更紧密的联动。

卡拉然诺夫强调，两国关系正在从象征性往来转向技术与知识交流，共同推进物流与数字化项目将对整个地区产生积极影响。

人文交流不断深化

哈萨克斯坦与亚美尼亚在文化体育领域的合作依据双方 2024—2026 年互动计划稳步推进。埃里温国立大学自 2010 年起设立阿拜哈萨克语言与历史中心，2023 年举办的哈萨克斯坦戏剧日以及迪玛希·库达依别尔艮音乐会均在当地赢得广泛关注。

约 4 万名居住在哈萨克斯坦、主要分布于曼格斯套州的亚美尼亚社区亦为深化文化联系发挥着积极作用。

Фото: akorda.kz

近期，托卡耶夫总统批准哈亚两国关于移民合作的协定，双方公民可在对方国家免签停留 90 天，为旅游、商业与文化交流提供了更大便利。

专家认为，帕希尼扬总理即将到访阿斯塔纳，以及即将召开的政府间委员会会议，将为两国在投资、物流、数字化、人文合作等领域达成新成果提供重要契机，并推动哈亚关系在欧亚互联互通新格局中实现进一步升级。

【编译:木合塔尔·木拉提】