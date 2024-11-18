哈萨克斯坦与塞尔维亚关系——多个方向交织下的稳固联系

如今，阿斯塔纳与贝尔格莱德之间，不仅在经济和贸易上有着稳固的联系，在人文领域的互动也有望变的越发的频繁。

此次访问贝尔格莱德的旅程当中，我们将会有机会见证一系列重要的会晤和协议的签署。

因此，哈萨克国际通讯社（Kazinform）将借此机会简要的回顾哈萨克斯坦与塞尔维亚之间的历史，为此次重要的访问之旅做一个前瞻。

两国关系的建立

哈萨克斯坦与塞尔维亚正式建交，是在1996年的12月10日。2011年，塞尔维亚在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳开设了其大使馆。而哈萨克斯坦驻塞尔维亚大使馆，则于2019年在贝尔格莱德开馆。

2023年，在中国首都北京召开的一带一路峰会期间，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫与塞尔维亚总统亚历山大·武契奇举行了首次会晤。

Фото: Ақорда

总的来说，历史上，塞尔维亚共和国总统曾经对哈萨克斯坦进行了四次访问（三次正式访问，一次工作访问）。这一点也体现了两国之间稳固的高层外交合作关系。

两国立法机构之间的合作也在迅速发展。在塞尔维亚第十三届人民代表大会（议会）上，成立了由19名代表组成的与哈萨克斯坦的友好小组。与之相对应的，哈萨克斯坦共和国议会上院——参议院设立了与“中东欧”地区国家合作小组。此外，在议会下院——马吉利斯设有“哈萨克斯坦共和国-塞尔维亚共和国”议会间合作小组。

经贸合作不断发展

根据哈萨克斯坦贸易和一体化部的数据，哈萨克斯坦和塞尔维亚在2023年全年的贸易额为9120万美元。与 2022 年相比，这一数据增长了 23.6%。其中，哈萨克斯坦向塞尔维亚出口1130万美元，自塞尔维亚进口7980万美元。

而在今年前9个月，两国双边贸易额为6940万美元。其中哈萨克斯坦对塞尔维亚的出口额为1050万美元。

哈萨克斯坦主要向塞尔维亚出口：

混合矿物肥料-640万美元

丙烯聚合物-240万美元

棉花-39.66万美元

编织和包装袋-24.82万美元

胶合板-20.75万美元

木制品-18.59万美元

干菜-101,100 美元

照明设备-94,600 美元

比重计、温度计、高温计、气压计-69,800 美元

1-9月，哈萨克斯坦自塞尔维亚进口额达5890万美元。

自塞尔维亚进口的商品包括：

纸、纸板-1,370万美元

铝-1,120万美元

烟草制品-610万美元

中空玻璃制品-560万美元

铝金属结构-330万美元

铝板、铝片、铝带-220万美元

洗涤和清洁用品-120万美元

2023年的统计显示，在哈萨克斯坦目前有52家塞尔维亚资本投资的企业开展业务，从事的领域包括建筑、科技服务等。

哈萨克斯坦央行数据显示，2010年至2021年，塞尔维亚对哈萨克斯坦的直接投资总额为130万美元。 而在2021年1月至9月期间，塞尔维亚对哈直接投资额为270万美元。而2010年至2021年第三季度，哈萨克斯坦对塞尔维亚直接投资总额达到1510万美元。

人文合作成果丰富 哈萨克斯坦的许多艺术团，每年都会定期前往塞尔维亚进行演出，其中包括了哈萨克斯坦艺术学院和阿斯塔纳歌剧院等。

此外，两国之间的体育外交也十分频繁。在塞尔维亚，与阿斯塔纳篮球队的合作已经成为了传统。

2016年8月24日，在两国总统的共同出席下，哈萨克斯坦诗人江布尔·扎巴耶夫半身像在贝尔格莱德揭幕。 作为“从巴尔干到大平原”音乐会的一部分，2019年2月15日，塞尔维亚著名钢琴家玛雅·拉伊科维奇在阿斯塔纳“阿斯塔纳歌剧院”剧院大厅演出。

Фото: Kazinform

2020年2月10日，旨在纪念阿拜·库南拜吾勒诞辰175周年的“突厥世界歌剧明星”音乐会在贝尔格莱德举行。此次联合活动由突厥国际文化组织 TURKSOY ，以及哈萨克斯坦、土耳其和阿塞拜疆驻塞尔维亚大使馆联合主办。

同年，在哈萨克斯坦共和国驻塞尔维亚大使馆的参与下，哈萨克斯坦-塞尔维亚“友好”协会在贝尔格莱德成立。 也是在那一年，作为纪念诗人175周年诞辰活动的一部分，哈萨克斯坦思想家、诗人阿拜·库南拜吾勒塞尔维亚文作品集推介会在哈萨克斯坦大使馆举行。大使馆将这些书籍移交给哈萨克斯坦-塞尔维亚友谊文化中心、塞尔维亚国家图书馆和贝尔格莱德市科学和教育机构图书馆基金。

2021 年 3 月，在哈萨克斯坦与塞尔维亚建交 25 周年和哈萨克斯坦独立 30 周年纪念活动的框架内贝尔格莱德哈萨克诗人扎巴耶夫纪念碑附近开设了“塞哈友谊步行街”。

两国之间已建立稳固的外交联络

哈萨克斯坦总统直属战略研究所（KazISS）欧美研究室首席专家阿利谢尔·阿布德列舍夫表示，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫今年对塞尔维亚的访问之旅，不仅是其本人作为总统对该国的首次访问，也是哈萨克斯坦总统自2016年之后首次再度访问该国。

Фото: ҚСЗИ

- 但我们必须注意一点，那就是虽然总统长期没有访问塞尔维亚，但这并没有影响到两国国家之间的相互尊重，以及双方外交关系的持续发展。2017年，塞尔维亚总统亚历山大·武契奇曾经访问阿斯塔纳，并出席了阿斯塔纳世博会的开幕式。一年后，也就是在2018年，他还对哈萨克斯坦进行了工作访问。- 他说。

专家指出，哈萨克斯坦和塞尔维亚之间的关系，有着明确的相互信任和伙伴关系性质，这一点从塞尔维亚支持哈萨克斯坦担任欧安组织轮值主席，以及积极参与阿斯塔纳2017年世博会就能很好的体现出来。

此外，哈萨克斯坦在竞选联合国安理会2017~2018年非常任理事国席位时，也得到了塞尔维亚的积极支持。

两国之间立法机构，也就是议会之间的良好合作也堪称典范。塞尔维亚议会-人民议会成立了与哈萨克斯坦的友好小组，而哈萨克斯坦议会也设有一个与塞尔维亚合作的议会间小组。双边合作基于包括国际条约在内的24项文件。

- 两国贸易额超过9000万美元。当然，潜力还可能更高。政府间经贸合作委员会正在开展工作。我们将塞尔维亚视为南欧和巴尔干地区的可靠合作伙伴。与塞尔维亚合作的一个重要领域是发展运输和物流路线，特别是中间走廊，即跨里海国际运输路线，该路线旨在在中亚和欧洲市场之间建立可靠的运输连接。- 阿布德列舍夫总结到。

【编译：木合塔尔·木拉提】