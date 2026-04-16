哈萨克斯坦与欧盟加强海关合作 推进贸易便利化与数字化

此次会议旨在进一步加强哈萨克斯坦与欧盟双边合作，深化政策对话，并就海关监管和贸易数字化领域交流经验与最佳实践。

会议期间，欧盟方面介绍了当前海关立法改革进展，包括新版欧盟海关法典、设立欧盟海关管理机构倡议，以及电子商务监管相关内容。

应哈方请求，欧盟方面还介绍了“授权经济运营商”制度实施经验及未来发展前景。

哈萨克斯坦方面则介绍了本国近期海关立法及行政程序改革情况。

双方同时讨论了多项贸易便利化数字倡议，包括原产地证书等电子文件相互认可前景，以进一步简化跨境贸易流程。

在知识产权保护方面，双方就边境执法、与权利人合作机制以及实际操作问题交换经验。

会议还更新了双方联络人名单，并讨论了相互行政协助请求执行进展，包括提高回复效率等问题。

此外，欧盟介绍了加强与中亚国家交通物流互联互通的倡议，并透露计划于2026年9月在波兰举行专题研讨会。

欧盟委员会税务与海关总司相关负责人马蒂亚斯·佩奇克表示，此次会议有助于双方海关部门就促进双边贸易、简化海关程序及扩大合作深入交换意见。

他指出，近年来哈欧双方在经验交流和贸易促进方面合作成果显著，当前正朝着正确方向稳步推进。

佩奇克强调，哈萨克斯坦是欧盟在中亚地区的重要伙伴，此次会议再次印证了这一点。

据介绍，哈萨克斯坦代表团此次赴布鲁塞尔期间，还访问了捷克和比利时国家海关机构，与欧盟成员国海关部门开展双边交流。

【编译：达娜】