托卡耶夫与美国总统特朗普通电话 就双边合作及国际局势交换意见

托卡耶夫表示，哈方有意全面落实其今年11月访问华盛顿期间双方达成的各项共识，推动哈美关系持续稳步发展。

在谈及乌克兰局势时，托卡耶夫总统指出，该冲突具有高度复杂性，其中领土分歧已成为核心问题。因此，在充分考虑现实情况的基础上，推动冲突双方通过对话达成妥协至关重要。

国家元首指出，哈萨克斯坦呼吁有关各方展现克制、灵活性和专业精神，继续探索实现和平的可行路径。

托卡耶夫总统表示，哈方并非冲突的调解方，但如有需要，愿为相关谈判提供对话平台。

国家元首还强调指出，在特朗普总统的领导下，部分国际军事冲突得以缓和，同时美国国内发展潜力也得到进一步释放，取得了积极成效。

通话中，托卡耶夫邀请特朗普通总统在方便的时间访问哈萨克斯坦，并表示相信此访将成为哈美双边关系发展史上的重要事件。

【编译：木合塔尔·木拉提】