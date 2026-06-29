伊朗与美国再次承诺互不发动攻击

（哈萨克国际通讯社讯）据德国之声（DW）援引美国媒体Axios报道，美国和伊朗在近期再次发生相互袭击后，同意暂停相互攻击，并承诺在6月30日于卡塔尔举行有关霍尔木兹海峡航运问题会谈前，不对彼此发动新的袭击。

Axios援引华盛顿消息人士报道称，美伊双方确认有意于6月30日在卡塔尔举行会晤，讨论恢复霍尔木兹海峡自由航行问题。

报道称，目前霍尔木兹海峡仅处于部分开放状态，伊朗要求通过该海峡的船只必须事先与该国军事领导层协调航行路线。

德黑兰迄今尚未允许西方国家全面开展霍尔木兹海峡扫雷行动。媒体指出，目前该海域航运仅限于两条狭窄航道。尽管美国总统唐纳德·特朗普此前表示将推动海峡全面开放，但目前经霍尔木兹海峡的货运量仍不足美以对伊军事行动爆发前水平的一半。

尽管双方此前宣布停火，但6月26日至27日期间，美伊仍进行了大规模相互打击。伊朗在两天内袭击了两艘途经霍尔木兹海峡的商船后，美国对伊朗多个沿海军事基地发动打击。

德黑兰方面称，涉事船只偏离了伊斯兰革命卫队规定的航行路线，并将美方行动视为削弱伊朗对霍尔木兹海峡控制能力的企图。

作为回应，伊朗随后对美国驻科威特和巴林的军事基地发动袭击。《华尔街日报》报道称，巴林境内一处军事设施遭受严重破坏。

袭击发生后，双方均曾威胁终止停火机制。报道称，该停火协议已于4月8日正式生效，但双方均多次违反协议。

与此同时，停火消息推动国际油价回落至冲突爆发前水平。自美伊双方于6月17日宣布签署“谅解备忘录”以来，国际原油期货价格持续走低。

6月24日，布伦特原油价格跌至每桶73.22美元，为2月27日以来最低水平，也是美国和以色列对伊朗发动袭击前一天以来的最低点。同日，美国西得克萨斯中质原油（WTI）价格报每桶69.87美元。

不过，美伊停火协议尚未最终确定。根据双方签署的谅解备忘录，两国需在签署后60天内就伊朗核计划、美国从伊朗周边国家撤军以及伊朗是否继续向通过霍尔木兹海峡的船只收费等问题达成一致。目前，相关谈判尚未传出实质性进展。