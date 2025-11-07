中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    11:56, 07 11月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦与Coursera签署数字化转型领域合作备忘录

    哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对美国进行访问期间，哈萨克斯坦科学和高等教育部与全球领先的在线教育平台之一 Coursera公司于华盛顿签署了谅解备忘录，旨在推动数字化转型与教育创新。

    Қазақстан мен OpenAI білім және жасанды интеллект саласындағы меморандумға қол қойды
    Фото: gov.kz

    文件由哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克与Coursera公司代表共同签署。

    根据备忘录，双方将发展新的学术合作模式，并在教育体系中引入先进的数字化工具。

    合作内容包括利用人工智能（AI）技术建立在线监考与学习成果评估系统，以提升学生成绩评估的透明度和客观性。

    双方的主要合作方向包括：

    • 为哈萨克斯坦学生与教师提供来自全球顶尖大学的在线课程；

    • 推动学习者与教育工作者的国际标准化认证；

    • 以Coursera技术方案为基础，构建国家级数字教育平台。

    合作将通过在在线教育与数字化转型领域的联合项目予以实施。

    该协议被视为巩固哈萨克斯坦在中亚地区作为数字教育与人工智能能力发展中心地位的重要一步。此举将有助于哈萨克斯坦进一步融入全球教育体系，并提升本国高等教育的国际竞争力。

    备忘录的签署同时体现了哈萨克斯坦在教育数字化、创新发展与国际合作开放性方面的长期战略方向。

    【编译：达娜】

