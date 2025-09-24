哈萨克斯坦与德国大学联盟成立

东哈萨克斯坦州州长努热穆别特·萨赫塔汗诺夫出席了论坛。哈萨克斯坦科学与高等教育部长萨亚萨特·努尔别克通过线上形式发表讲话，强调了国际合作在科学与教育领域的战略重要性，并特别指出德国大学在为未来产业培养人才方面是哈萨克斯坦的重要合作伙伴。

努尔别克部长表示：

“哈萨克斯坦-德国科学与技术研究院的成立得益于哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和德国联邦总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔的坚定支持。2024年，在两国领导人的推动下，我们为双方的科学与教育合作奠定了坚实基础。今天，这一基础正为新的机遇和前景铺平道路。”

部长特别提到，去年在东哈萨克斯坦技术大学基础上成立的哈萨克斯坦-德国科学与技术研究院，已成为哈萨克斯坦融入全球科学与教育体系的重要平台。教育部将一如既往地支持在区域性大学设立类似中心。

Фото: ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі

与会嘉宾包括哈萨克斯坦科学与高等教育部高等及研究生教育委员会副主席阿克尔克·阿布拉伊汗、德国驻哈萨克斯坦特命全权大使莫妮卡·伊韦尔森、哈德大学（哈萨克斯坦-德国大学）校长沃尔拉德·罗梅尔，以及德国顶尖大学的学者与负责人。此外，德国学术交流中心（DAAD）、德国能源署（DENA）、弗里德里希·艾伯特基金会、康拉德·阿登纳基金会、德国研究基金会（DFG）、中亚德国商业协会（CASIB）和歌德学院的代表也出席了活动。区域合作伙伴企业如Kazzinc公司、乌斯季卡缅诺戈尔斯克钛镁联合企业、乌尔巴冶金厂等积极参与。

活动期间的重要成果之一是哈萨克斯坦与德国大学联盟的签约仪式。这一新学术平台包括东哈萨克斯坦技术大学、哈德大学、弗莱贝格矿业技术大学、波鸿鲁尔大学、克劳斯塔尔技术大学、多特蒙德技术大学和杜伊斯堡-埃森大学。该联盟将推动联合科研、技术转移、师生交流，以及在采矿、地质、稀有金属加工、能源和环保技术等领域的应用项目实施。

部长在讲话中指出，这些举措与哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统在国情咨文中提出的优先任务高度契合。总统特别强调了发展科学、推动数字化转型以及为新工业时代培养人才的重要性。

第二届哈萨克斯坦-德国周活动与总统在“人工智能时代的哈萨克斯坦”国情咨文中提出的重点方向完全一致。总统指出，采矿冶金综合体是哈萨克斯坦工业体系的坚实支柱，其未来发展与科学进步、创新驱动及专业人才培养密切相关。

此外，在哈萨克斯坦驻德国大使努尔兰·翁扎诺夫的倡议下，亚历山大·冯·洪堡可持续发展跨学科中心正式揭牌。这一中心将成为推动创新、学术交流及可持续发展的国际研究与教育平台。

【编译：木合塔尔·木拉提】