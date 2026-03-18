20:15, 18 三月 2026 | GMT +5
哈萨克斯坦与英国的协议将在哪些领域加强合作？
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）批准了《哈萨克斯坦与大不列颠及北爱尔兰联合王国战略伙伴关系与合作协定》法案。
这份文件于2024年4月24日在阿斯塔纳签署。它的制定与英国于2020年初退出欧盟有关。
- 近年来，哈萨克斯坦与英国的合作势头强劲，双方日益意识到需要扩大政治对话、发展经贸联系并深化投资合作。值得注意的是，该协议的制定充分考虑了哈萨克斯坦与欧盟《加强伙伴关系与合作协定》的相关规定。-哈萨克斯坦外交部部长叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫在政府会议上说。
外长称，两国间的贸易、经济和投资合作正稳步发展。近年来，双边贸易额增速呈现明显积极变化。
根据2025年的统计结果，双边贸易额达到16亿美元。与此同时，英国向哈萨克斯坦经济投资了230亿美元。
在该协议框架下，双方特别重视扩大能源领域的合作。为此，除了传统能源外，双方还探讨了开发可再生能源、提高能源效率和引进新技术等问题。
- 该文件为在交通运输、物流、数字技术和创新领域开展互动创造了条件。这将有助于加强哈萨克斯坦在国际运输走廊中的作用，并促进新兴产业的发展。协议的重要领域之一是扩大在生态和气候变化问题上的合作。为此，双方计划交流在高效利用自然资源、环境保护和实施气候倡议方面的经验。-阔谢尔巴耶夫说。
此外，双方特别重视加强教育、科学、文化和创新领域的联系。这将有助于扩大青年交流项目、科学研究和学术合作。
【编译：小穆】