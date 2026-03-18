哈萨克斯坦与英国的协议将在哪些领域加强合作？

这份文件于2024年4月24日在阿斯塔纳签署。它的制定与英国于2020年初退出欧盟有关。

- 近年来，哈萨克斯坦与英国的合作势头强劲，双方日益意识到需要扩大政治对话、发展经贸联系并深化投资合作。值得注意的是，该协议的制定充分考虑了哈萨克斯坦与欧盟《加强伙伴关系与合作协定》的相关规定。-哈萨克斯坦外交部部长叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫在政府会议上说。

外长称，两国间的贸易、经济和投资合作正稳步发展。近年来，双边贸易额增速呈现明显积极变化。

根据2025年的统计结果，双边贸易额达到16亿美元。与此同时，英国向哈萨克斯坦经济投资了230亿美元。

在该协议框架下，双方特别重视扩大能源领域的合作。为此，除了传统能源外，双方还探讨了开发可再生能源、提高能源效率和引进新技术等问题。

- 该文件为在交通运输、物流、数字技术和创新领域开展互动创造了条件。这将有助于加强哈萨克斯坦在国际运输走廊中的作用，并促进新兴产业的发展。协议的重要领域之一是扩大在生态和气候变化问题上的合作。为此，双方计划交流在高效利用自然资源、环境保护和实施气候倡议方面的经验。-阔谢尔巴耶夫说。

此外，双方特别重视加强教育、科学、文化和创新领域的联系。这将有助于扩大青年交流项目、科学研究和学术合作。

【编译：小穆】