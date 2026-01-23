哈萨克斯坦与美国高校拓展教育与科研领域战略合作

在与亚利桑那州立大学的会谈中，哈萨克斯坦科学和高等教育部长萨亚萨特·努尔别克重点讨论了未来合作方向以及联合教育项目的实施路径。双方审议了计划于2026年9月启动的两项重点项目。

其中，首个项目拟在阿吾艾佐夫大学（Auezov University）设立亚利桑那州立大学荣誉学院分校，引入面向高潜力学生的现代化学术培养体系。第二个项目为成立InnoTech大学，该校将与私人投资方合作，并在亚利桑那州立大学学术支持下运行（“InnoTech powered by ASU”），重点培养创新与高科技领域专业人才。

会谈期间，双方围绕项目分阶段推进方案、学术模式、课程体系及质量保障机制进行了详细讨论，并特别关注联合科研、创新生态体系建设以及技术转移等议题。双方一致表示，将进一步加强协调，确保相关项目按期落地。

此外，努尔别克部长还与亚利桑那大学代表里基·萨拉萨尔举行会晤，就深化该校与霍贾巴耶夫大学（Kozybayev University）之间的战略合作进行交流。

目前，Kozybayev University与亚利桑那大学的合作已由试点阶段发展为较为完整的学术生态体系。双方正在实施5个双学位项目和11个联合教育项目，在校学生人数超过1250人。2026年，双方计划在工商管理、市场营销和广告等方向新增教学项目。

在科研领域，双方在农作物基因组学和生物信息学方面的合作进展迅速，已建立适应哈萨克斯坦北部地区条件的小麦育种科研基础，并应用现代基因组选择与数据分析方法。同时，双方还在水资源管理、丝蛋白聚合技术以及包容性教育等领域开展联合项目。

官方表示，此次会谈是对双方此前已达成协议的延续，旨在明确下一阶段教育与科研合作的重点方向，并推动哈萨克斯坦与美国高校战略伙伴关系持续深化。

【编译：达娜】