哈萨克斯坦与泰国加强国际教育合作

会议上，部长表示，按照国家元首的指示，哈萨克斯坦正系统推进国际教育中心建设，积极整合英国、美国、中国、韩国及欧洲多国的知名大学资源。目前，多家国际高校分支机构已在哈萨克斯坦成功运营，并按照国际标准实施教育项目，同时现代化的教学与科研基础设施也在全国范围内逐步完善。

双方特别关注了吸引泰国学生赴哈萨克斯坦接受高等教育的可能性。哈萨克斯坦高校可为外国学生提供高质量教育、合理的学费、便利的生活条件，以及丰富的英文授课课程。同时，哈萨克斯坦大学文凭在多个亚洲国家受到认可，可为毕业生带来更多职业发展机会。

会议强调，哈萨克斯坦每年为外国学生提供 500 余个政府奖学金，全额覆盖学费、住宿及其他费用，这也是推动国际人文合作的重要机制。

双方还探讨了在泰国举办“Study in Kazakhstan”教育展的前景，使哈萨克斯坦大学能够全面展示自身课程体系、科研成果及入学条件。此类活动将成为扩大两国大学间学术联系和双边合作的有效平台。

会谈结束后，双方确认将在学生交换、教师互访、联合教育项目以及科研合作等方向开展进一步工作。双方一致认为，达成的共识将为哈萨克斯坦与泰国在高等教育和科研领域的伙伴关系开辟更多机遇。

目前，哈萨克斯坦共有 3 万多名来自 88 个国家的外国学生在各类高等院校接受教育。