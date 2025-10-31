哈萨克斯坦与韩国议会间联系持续加强

据外交部消息，会晤在纪念韩国民族英雄、将军洪范图的活动框架内举行，并同期首映了记录其生平和遗产的纪录片。

活动中，阿热斯坦诺夫大使强调洪范图将军的象征意义，将其形容为哈萨克斯坦与韩国人民间友谊的历史桥梁。他还指出，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2021年访韩期间做出的将将军遗骸移交韩国的政治决定具有重要意义。

哈萨克外交官表示，两国议会间联系正快速发展，哈韩议员友好小组互动活跃，各领域合作潜力巨大。他向禹元植议长及哈韩议会友好小组主席朴洪根致谢，感谢其为加强双边关系所作贡献。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

禹元植议长则表示，哈韩关系稳步发展，愿进一步扩大议会间合作。

此外，三星电子总裁朴胜熙出席活动并指出，其在哈萨克斯坦新建的智能电视与洗衣机工厂已成功投产。该项目成为两国工业与技术伙伴关系深化的重要一步。

双方一致认为，通过发展议会外交、拓展人文与商务联系，将进一步深化全面战略伙伴关系。

此次活动再次印证哈萨克斯坦与韩国互利合作的成功，为两国人民福祉开辟了新的合作机遇。

【编译：木合塔尔·木拉提】