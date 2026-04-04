哈萨克斯坦与海湾国家讨论地区安全与合作问题

据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，会谈中，各方重点讨论了中东地区当前局势，并就地区紧张局势持续升级所带来的影响进行了交流。哈方对局势不断恶化，特别是包括友好阿拉伯国家遭受打击在内的事态发展表示严重关切。

阔谢尔巴耶夫指出，当前最紧迫的任务，是尽快停止一切军事行动，因为持续冲突不仅造成大量平民伤亡，也对民用基础设施带来严重破坏。他同时对相关国家外交机构负责人协助哈萨克斯坦公民撤离并安全返回祖国表示感谢。

哈外交部在通报中表示，阔谢尔巴耶夫在会谈中指出，哈方欢迎海湾国家领导人为推动和平政治对话所作出的努力，也对中国和巴基斯坦为恢复地区和平与稳定提出的联合倡议表示支持。与此同时，他还强调，哈萨克斯坦愿意提供突厥斯坦市作为和平谈判平台，为推动有关各方对话创造条件。

阿拉伯国家外交官则表示，在当前局势下，加强国际社会在维护地区安全方面的共同努力具有重要意义，其中也包括继续加强与阿斯塔纳方面的沟通与协调。各方重申，愿继续保持密切互动，推动政治对话不断深化，拓展全方位合作，并落实更多联合项目。

【编译：达娜】