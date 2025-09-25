哈萨克斯坦与韩国将在水资源数字化领域展开合作

文件由“卡兹沃德霍兹”总经理阿努阿尔·乌斯肯巴耶夫与K-Water副总裁宋永翰共同签署。

据水资源和灌溉部介绍，备忘录涵盖利用人工智能预测和管理洪水、干旱风险，推动水资源统计和监测的数字化，在水利设施及灌溉渠道管理中应用地理信息系统与地图化解决方案，开展联合科研与技术研究，以及培养高素质人才。

会上，K-Water代表展示了自主研发的信息系统，双方还探讨了在哈萨克斯坦引入“数字孪生”技术的可能性，该技术通过虚拟模型结合传感器、人工智能和模拟数据，实现对真实设施或系统的实时监测、分析和管理。

水资源和灌溉部副部长阿斯兰·阿布德拉伊莫夫表示，总统在国情咨文中提出要实现水利设施的自动化与现代化，并强调在水资源领域引入人工智能的重要性。与K-Water的合作将有助于加快我国水利数字化进程，引入先进国际经验，提升哈萨克斯坦水资源的高效利用与管理水平。

【编译：达娜】