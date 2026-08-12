哈萨克斯坦与联合国将深化水资源领域合作

哈外交部表示，哈兹汗向瓦洛瓦娅介绍了哈萨克斯坦围绕新宪法实施所推进的政治和制度改革，以及国家治理体系进一步完善情况，并重点介绍了将于8月23日举行的库鲁尔泰选举，称其将成为落实新宪法制度的重要一步。

双方还就核裁军与防扩散问题进行了交流。哈方介绍了即将在联合国万国宫举行的纪念《中亚无核武器区条约》签署20周年相关活动筹备情况，重申哈萨克斯坦推动建设无核世界的坚定立场。

会谈重点讨论了全球水资源治理合作。哈方介绍了总统托卡耶夫提出的加强全球水资源治理体系建设倡议，包括在联合国框架下设立国际水资源组织的建议，并强调日内瓦及联合国驻当地机构在推动全球水资源领域专家合作和外交对话中的重要作用。

此外，双方还就联合国改革进程，包括“联合国80”（UN-80）倡议交换了意见，认为应进一步巩固日内瓦作为全球多边外交重要中心的地位，同时扩大哈萨克斯坦专业人才在联合国机构中的参与度。

会谈结束后，双方表示，将继续加强哈萨克斯坦与联合国日内瓦办事处之间的合作，并围绕国际社会共同关心的重要议题保持密切沟通。