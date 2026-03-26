哈萨克斯坦与美国将加强航空教育合作

据科学与高等教育部消息，该文件由肯特州立大学校长托德·迪肯和民航学院董事会主席兼代理院长海拉特·加克波夫签署。

该备忘录旨在扩大双方在航空业专家培训方面的合作，并共同实施科研和教育项目。2025-2026年，双方在伙伴关系框架内开展了系统性工作，并探讨了可能的合作领域和教育项目交流。

在双方开展的研讨工作中，双方注意到彼此在教育方法的主要优势方面具有相似性，并同意长期开展合作。此次备忘录的签署将使双方能够继续开展对话，共同实施合作项目。

Фото: Ғылым және жоғары білім министрлігі

2026年1月，哈萨克斯坦科学与高等教育部长萨亚萨特·努尔别克与肯特州立大学全球教育副校长马尔切洛·范托尼举行会谈，探讨进一步加强合作。会谈内容包括：引入双学位项目、构建国际航空大学理念、提升学术流动性以及开展联合研究。

第一阶段计划在无人航空系统、空中交通管理与服务，以及飞机技术操作等领域开发并启动联合教育项目。该阶段旨在协调教育方案，并促进学生的学术流动性。

双方将考虑扩大合作，制定全面的教育计划。此外，还将探讨在航空技术、可持续发展和行业数字化等领域开展联合科研项目的可能性。

所有举措将分阶段实施，并充分考虑学术、组织和监管方面的要求。同时，资格认证、教育标准协调和监管等问题将在相关国家机构的参与下进行规范。

据悉，哈萨克斯坦民航学院与肯特州立大学签署的谅解备忘录将有助于加强两国教育和科研机构之间的长期合作关系，促进经验交流，并提升专业人才培养质量。

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【编译：小穆】