俄罗斯与亚洲国家外贸交易中卢布占比达到了43.6%

据RBC援引俄罗斯央行消息，目前，卢布在俄罗斯从亚洲国家进口货物的货币结算结构中占到了43.6%的份额。

这一数字自莫斯科证券交易所暂停美元交易以来首次超过40%。

与亚洲国家的贸易是俄罗斯对外贸易的主要方向。而因为美国的制裁以及俄罗斯暂停了美元和欧元贸易，是亚洲各国与俄罗斯转而使用卢布进行贸易的主要原因。

俄罗斯央行自2019年以来，一直在定期公布外贸中的货币结构。

数据按地理区域划分：亚洲、美洲、非洲、欧洲、加勒比海和大洋洲。

报告显示了卢布在“不友好”国家货币（主要是美元和欧元）和“友好”国家货币（人民币、卢比、迪拉姆等）中的占比。

2024年第三季度，卢布占比为43.6%，季度增长6.4%，同比增长20.2个百分点。其中，同“友好”国家货币占比保持在44.1%的水平。然而，这是自 2023 年第一季度以来的最低数字。

美元和欧元的使用量稳步下降，并在 2024 年第三季度达到最低水平 - 12.3%。

总体外贸结构为：

卢布——46.1%（2019年以来的最高指标）

美元和欧元——21.1（最低指标）

“友好”国家货币）32.8%

美国对莫斯科证券交易所实施制裁后，俄罗斯暂停美元、欧元和港币交易。随后俄罗斯中央银行承认人民币为该国主要外币。

【编译：木合塔尔·木拉提】