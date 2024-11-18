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    17:17, 18 11月 2024 | GMT +5

    俄罗斯与亚洲国家外贸交易中卢布占比达到了43.6%

    哈萨克国际通讯社讯）俄罗斯与亚洲国家之间的经贸互动中，以卢布进行交易的比重大幅增加，已经达到了43.6%。

    рубль
    Фото: Kazinform

    据RBC援引俄罗斯央行消息，目前，卢布在俄罗斯从亚洲国家进口货物的货币结算结构中占到了43.6%的份额。

    这一数字自莫斯科证券交易所暂停美元交易以来首次超过40%。

    与亚洲国家的贸易是俄罗斯对外贸易的主要方向。而因为美国的制裁以及俄罗斯暂停了美元和欧元贸易，是亚洲各国与俄罗斯转而使用卢布进行贸易的主要原因。

    俄罗斯央行自2019年以来，一直在定期公布外贸中的货币结构。

    数据按地理区域划分：亚洲、美洲、非洲、欧洲、加勒比海和大洋洲。

    报告显示了卢布在“不友好”国家货币（主要是美元和欧元）和“友好”国家货币（人民币、卢比、迪拉姆等）中的占比。

    2024年第三季度，卢布占比为43.6%，季度增长6.4%，同比增长20.2个百分点。其中，同“友好”国家货币占比保持在44.1%的水平。然而，这是自 2023 年第一季度以来的最低数字。

    美元和欧元的使用量稳步下降，并在 2024 年第三季度达到最低水平 - 12.3%。

    总体外贸结构为：

    • 卢布——46.1%（2019年以来的最高指标）
    • 美元和欧元——21.1（最低指标）
    • “友好”国家货币）32.8%

    美国对莫斯科证券交易所实施制裁后，俄罗斯暂停美元、欧元和港币交易。随后俄罗斯中央银行承认人民币为该国主要外币。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    俄罗斯 经济 卢布
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
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