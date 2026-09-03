托卡耶夫与老挝国家主席通伦举行扩大范围会谈

托卡耶夫总统表示，老挝国家主席首次对哈萨克斯坦进行正式访问，将为进一步巩固两国关系注入新的动力。他同时指出，哈萨克斯坦始终将老挝视为东南亚地区的重要合作伙伴。

“我们致力于进一步发展哈萨克斯坦与老挝之间的经贸合作，并认为这将为进一步巩固两国关系打下坚实基础。我们看到，扩大哈萨克斯坦商品对老挝市场出口的空间很大。首先，我们可以向老挝出口金属、食品、石化产品、农产品、化工产品、机械制造产品以及医药产品。”托卡耶夫说。

托卡耶夫重点谈到两国在交通物流领域的合作，并高度评价老挝在这一领域取得的成绩。

“哈萨克斯坦位于中亚交通要道，正在积极发展连接中国与欧洲的跨里海国际运输路线。中国与欧洲之间通过陆路运输的货物中，有85%经过哈萨克斯坦。哈萨克斯坦在格鲁吉亚巴图米港和中国连云港均设有运营的码头，并已在中国西安市启动哈萨克斯坦物流枢纽。老挝货运企业可以利用这些平台，通过我们的运输走廊将老挝产品运往中亚和欧洲市场。与此同时，哈萨克斯坦也有意通过老挝扩大对东南亚地区的产品运输规模。我们高度评价老挝从一个没有出海口的国家向连接东南亚国家的国家转变过程中取得的成就。老挝—中国铁路增强了老挝的过境运输潜力，也为东盟国家与中国和欧洲之间建立联系创造了条件。因此，两国政府有必要进一步研究并推动签署交通物流领域的政府间和部门间协议。”托卡耶夫总统说。

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托卡耶夫邀请老挝企业充分利用阿斯塔纳国际金融中心提供的各项优惠政策。

“阿斯塔纳国际金融中心已经成为开展商业和吸引投资的国际平台。目前，来自全球90多个国家的6300多家公司已在这里注册。通过阿斯塔纳国际金融中心平台，已有270亿美元投资进入哈萨克斯坦。对于老挝企业而言，阿斯塔纳国际金融中心可以成为进入哈萨克斯坦市场并扩大其在中亚业务的有效工具。”他说。

会谈期间，双方特别关注文化人文和旅游领域的合作前景。两国高校之间建立密切联系、扩大人员学术交流和联合人才培养，以及在哈萨克斯坦培养老挝所需的专业人才，都具有较大的合作潜力。

通伦·西苏里表示，此次访问哈萨克斯坦是两国关系发展的一个重要阶段。

“在我看来，哈萨克斯坦一直是中亚地区与老挝保持友好、稳定关系的国家之一。自民族解放斗争时期以来，哈萨克斯坦就向老挝伸出援助之手，并一直支持我们至今。尽管世界形势发生了无数次变化，但哈萨克斯坦与老挝之间的关系、两国的兄弟情谊以及彼此支持的关系从未改变。此次访问将有助于进一步巩固和扩大两国之间的友好关系。”老挝国家主席说。

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通伦·西苏里特别强调了哈萨克斯坦长期以来为老挝培养专业人才提供的帮助。

“数百名老挝公民曾在哈萨克斯坦的教育机构学习。如今，他们中的许多人在国家机关、企业以及中央和地方层级担任领导职务。我的同胞们总是带着温情回忆在哈萨克斯坦求学期间，并感谢哈萨克斯坦人民当年给予的帮助和支持。毫无疑问，他们也愿意在老挝迎接哈萨克斯坦朋友，并在任何地方相遇时表达自己的感谢。”他说。

会谈结束后，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与通伦·西苏里签署通过了《联合声明》，确认两国均有意进一步扩大双边合作。

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据此前报道，·托卡耶夫总统3日在阿斯塔纳独立宫与来哈进行正式访问的老挝人民民主共和国主席通伦·西苏里举行小范围会谈。