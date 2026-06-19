哈萨克斯坦与泰国深化经贸合作 释放多领域增长潜力

会谈期间，双方围绕哈萨克斯坦与泰国经贸合作现状及未来发展前景进行了深入交流，并就进一步扩大双边贸易、投资及商业往来等具体举措交换了意见。

双方重点讨论了拟于今年9月举行的哈-泰联合贸易委员会首次会议筹备工作。同时，双方一致认为，有必要进一步激活现有行业合作机制，特别是强化农业工作组职能，并加强两国在交通物流领域的协同联动。

在交流中，双方就国际交通走廊建设及消除物流壁垒等问题交换了看法，重点涉及经中国及中亚地区的运输通道。哈方表示，愿充分发挥哈萨克斯坦作为交通、物流与贸易枢纽的潜力，助力泰国企业更加顺畅地进入中亚及欧亚经济联盟市场。

双方还就农业、粮食安全、物流及数字技术等领域扩大合作潜力进行了探讨，并就面向第三国市场（包括非洲国家市场）开展联合项目的可能性交换了意见。

泰方对进一步深化对哈合作表现出浓厚兴趣，并指出哈萨克斯坦市场潜力巨大，泰国产品在哈萨克斯坦消费者中具有良好口碑与认知度。

会谈总结时，双方确认将继续在贸易、投资及物流等领域保持密切协作，并强调两国相关政府部门与商业机构之间保持常态化对话，对于进一步释放哈泰伙伴关系潜力具有重要意义。

据统计，2025年哈萨克斯坦与泰国双边贸易额达到2.551亿美元。目前，哈萨克斯坦继续保持泰国在中亚地区最大贸易伙伴地位，双方在农工综合体、食品工业、物流、数字经济、旅游及投资合作等领域仍具备广阔发展空间。