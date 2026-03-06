哈萨克斯坦与韩国讨论核能领域合作

阿勒玛斯阿达姆·萨特哈利耶夫在对韩国工作访问期间，与韩国政府机构代表及多家大型企业负责人举行了一系列双边会谈，双方重点就核能领域合作等议题进行了深入交流。

据介绍，萨特哈利耶夫在访问期间会见了韩国气候、能源与环境部领导层，并分别同韩国水电与核电公司（Korea Hydro & Nuclear Power，KHNP）以及斗山能源（Doosan Enerbility）管理层举行会谈。会谈主要围绕深化和平利用核能领域的战略合作、推动技术伙伴关系发展，以及扩大工业和投资合作等方向展开。

报道称，哈方在会谈中介绍了国家在核工业发展方面的政策重点，包括当前正在推进的制度性改革以及现代化国家管理与监管体系的建设。双方还就核安全和辐射安全保障机制进行了讨论，并探讨了在国家监管和行业管理方面开展经验交流的可能性。

此外，访问期间双方还特别关注与韩国核能及高科技制造企业的合作。相关企业在核电站建设和高技术产业发展方面具有丰富的国际经验。双方就工业协作问题进行了探讨，其中包括在哈萨克斯坦本土推进设备及部分关键部件生产的可能性，以及吸纳哈萨克斯坦企业参与相关项目生产和技术链条的机会。

人才培养同样成为双方讨论的重要议题。双方就核能产业专业人才培养、教育项目合作以及专业技能交流等方面交换了意见，旨在为未来长期核能项目的实施提供稳定的人才支持。

【编译：达娜】