哈萨克斯坦与英国代表团就气候适应与绿色转型合作举行会谈

在会谈中，奥舒尔巴耶夫副部长强调，气候适应是哈萨克斯坦生态政策的优先方向之一。

哈方通报，目前正在编制至2035年的新版《国家自主贡献目标》（NDC 3.0），该文件将涵盖 投资规划、经济脱碳措施、可再生能源占比提升、能源效率提高以及甲烷排放削减 等方向，并作为国家绿色转型政策的重要基础。

英方代表高度评价双方在GIZ框架下“中亚气候风险管理扩展项目”中的合作成果，并表示英国外交发展部将继续支持哈萨克斯坦的气候行动倡议。双方还讨论了设立气候创新小额资助基金以及加强与国际投资方对话机制的可行性。

此外，双方一致认为，在国际能源署(IEA)的技术支持下，推动油气行业甲烷排放监管机制建设具有重要意义。哈方表示，愿在该领域推动基础设施项目实施，并期待与英国在能源减排与绿色技术领域开展更深层次合作。

会谈最后，双方表示，将携手应对全球环境挑战，持续拓展在绿色发展与气候治理领域的战略合作。

【编译：达娜】