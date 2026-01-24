哈萨克斯坦与蒙古国力争将双边贸易额提升至5亿美元

会谈中，朱曼哈林对哈斯苏尔·钢呼亚格履新表示祝贺，并指出蒙古国是哈萨克斯坦在亚洲地区的重要伙伴。双方合作建立在深厚的历史渊源、相互尊重与信任基础之上，其中经贸合作是哈蒙伙伴关系的核心支柱。

双方领导人已提出目标，计划在中期内将双边贸易额提升至5亿美元。与会双方认为，通过拓展相互供应商品种类、推进产业协作项目以及逐步消除贸易和行政壁垒，有望实现这一目标。

数据显示，2025年1—11月，哈萨克斯坦与蒙古国贸易额达 1.215亿美元，同比增长 5.5%。其中，哈方出口 1.13亿美元，进口 860万美元。

从结构看，哈萨克斯坦对蒙古国出口主要包括烟草制品、油菜籽、面包及面粉和糖果制品、食品、油料作物以及发动机和机械制造产品；从蒙古国进口的商品则以肉类及肉制品、羊绒、鞋类、地毯和羊毛制品为主。

为进一步扩大贸易规模，哈方计划向蒙古国派遣贸易代表团，以建立直接商务联系，并推介哈萨克斯坦的工业园区、自由经济区及出口潜力。

双方还重点讨论了农业领域合作前景。哈方表示有意扩大农产品出口，同时探讨向蒙古国供应兽医疫苗，并研究在蒙古国实现本地化生产的可能性。

哈斯苏尔·钢呼亚格表示，蒙古国高度重视哈萨克斯坦作为区域战略伙伴的地位，认为哈方在连接蒙古国与中亚国家方面发挥着重要枢纽作用。他并提出，建议成立联合工作组，系统梳理并消除非关税壁垒，以推动双边合作提质升级。

蒙古方面同时表达了在标准化、兽医防疫和畜牧业等领域深化合作的兴趣。

会谈结束后，双方重申将持续推进建设性、互利共赢的双边合作。此外，哈萨克斯坦与蒙古国还就保障两国公民养老权益达成一致。

【编译：达娜】