哈萨克斯坦与德国致力于加强交通领域合作

在会谈中，双方就交通和物流领域的双边合作问题进行了深入讨论，并探讨了德国企业参与哈萨克斯坦基础设施项目实施的潜在机会。

会议的核心议题是“跨里海国际运输走廊（TITR）”。哈方介绍了目前为推动这一连接亚洲与欧洲的重要通道所开展的工作，并重点讨论了基础设施现代化改造及码头吞吐能力扩建等问题。

Фото: Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі

双方还特别关注了9月24日在阿斯塔纳举行的哈德政府间贸易经济合作委员会第15次会议成果。该机制被认为是推动两国务实合作的重要平台，已在促进具体项目落实方面发挥了积极作用。

会议结果显示，双方一致同意继续加强在交通和物流领域的合作，包括在发展跨里海国际运输走廊方面开展联合工作。

双方还讨论了哈德两国交通企业在投资领域深化合作的可能性，以及相关部委和国有企业之间的进一步互动与协同。

会谈最后，双方重申了扩大交通领域双边合作的共同意愿，并同意在政府间工作组框架下继续保持对话与沟通。

【编译：达娜】