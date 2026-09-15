哈萨克斯坦与韩国签署涵盖能源、科学、劳务与旅游等领域的合作协议

消息称，在小范围会谈结束后，两国外长互换了关于将面向未来的哈韩关系提升至全面战略伙伴关系水平的普遍照会。

此外，在两国元首的见证下，正式代表团成员交换了以下政府间及部际合作文件：

1. 哈萨克斯坦共和国能源部与大韩民国贸易、工业和资源部关于石油领域合作的框架协议；

2. 哈萨克斯坦共和国科学和高等教育部与大韩民国科学和信息通信技术部关于科学与技术领域人才培养合作的框架文件；

3. 哈萨克斯坦共和国劳动和社会保障部与大韩民国雇佣劳动部关于通过EPS（就业许可制）系统派遣和接收劳务人员的谅解备忘录；

4. 哈萨克斯坦共和国原子能署与大韩民国贸易、工业和资源部关于和平利用核能领域合作的谅解备忘录；

5. 哈萨克斯坦共和国原子能署与大韩民国气候、能源和环境部关于和平利用核能领域合作的谅解备忘录；

6. 哈萨克斯坦驻韩国大使馆与韩国知识产权局关于知识产权领域合作的谅解备忘录；

7. 哈萨克斯坦共和国工业和建设部与大韩民国国土、基础设施和交通部关于城市和基础设施发展领域合作的谅解备忘录；

8. 哈萨克斯坦共和国交通部与大韩民国国土、基础设施和交通部关于发展先进空中交通领域合作的谅解备忘录；

9. 哈萨克斯坦共和国能源部与大韩民国气候、能源和环境部之间的谅解备忘录；

10. 哈萨克斯坦驻韩国大使馆与韩国森林厅关于数字化恢复森林以及应对气候变化措施的谅解备忘录；

11. 哈萨克斯坦共和国文化和信息部与大韩民国文化、体育和旅游部关于2026年至2030年文化合作的谅解备忘录；

12. 哈萨克斯坦共和国文化和信息部与大韩民国国家报勋部关于历史遗迹保护和管理领域全面合作的谅解备忘录。