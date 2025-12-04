哈萨克斯坦与德国深化媒体和智库合作

与会者重点围绕加强互信、拓展智库交流、提升双边沟通质量等议题展开深入讨论。德方代表特别指出，欧洲社会对世界第九大国哈萨克斯坦正在推进的政治和社会经济改革表现出日益浓厚的兴趣。

哈萨克斯坦外交部副部长阿尔曼·伊谢托夫在开幕致辞中表示，近年来哈萨克斯坦系统性完成了国家治理体系现代化，实施了一系列大规模政治和社会经济改革，这些改革显著提升了国内外对国家的信任度。他强调，哈萨克斯坦正以负责任的国际行为体身份进一步巩固自身地位，始终对建设性对话和互利合作持开放态度。

德国联邦议院议员、“德国—中亚”议会小组主席克里斯蒂安·格尔克在发言中指出，深化专业和智库联系有助于增进两国互信、开辟合作新空间。

主旨报告由德国知名记者、diplo.news媒体平台创始人埃瓦尔德·柯尼希发表。他系统分析了当前国际传播趋势和德媒涉哈报道特点，并指出欧洲记者与智库界对哈萨克斯坦政治现代化进程、地区与国际角色以及扩大开放和建设性对话举措的关注度正在持续上升。

圆桌讨论环节，哈萨克斯坦和德国主流媒体代表共同参与。与会专家就媒体与智库合作机制、新闻报道在巩固互信中的作用，以及客观反映哈萨克斯坦政治、经济、社会进程的重要性等议题交换了意见。

会议闭幕时，与会者一致认为，哈萨克斯坦作为面向对话与国际伙伴关系的开放国家，其形象正在持续巩固，哈德两国智库与媒体界均表达了进一步扩大交流与合作的强烈意愿。

【编译：木合塔尔·木拉提】