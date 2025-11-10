托卡耶夫总统与国际体育组织探讨板式网球合作

会见中，双方讨论了哈萨克斯坦板式网球运动的发展前景。目前，哈萨克斯坦已形成一个拥有超过1500名球员的协会，并在全国16个州建立了区域性联合会。

托卡耶夫强调，政府高度重视大众体育的发展和现代化体育基础设施的建设。

目前，哈萨克斯坦拥有17个板式网球专用球场。计划到2027年在阿拉木图市建成ADD PADEL ARENA体育综合体，设有10个符合国际标准的球场。该场馆将成为中亚地区最现代化的体育设施之一，并具备举办Premier Padel级别赛事的条件。

托卡耶夫还就足球发展问题进行了交流。他指出，哈萨克斯坦正采取措施推进国内足球俱乐部私有化，营造公平竞争的环境。

总统感谢纳赛尔·阿尔赫莱菲作为欧足联执行委员会委员和巴黎圣日耳曼俱乐部股东，为推动足球发展所作的贡献。

会见结束时，托卡耶夫表示，相信哈萨克斯坦与国际板式网球联合会的合作将有助于推动这项运动在国内的进一步普及和发展。

据此前报道，托卡耶夫总统将于11月11日至12日对俄罗斯联邦进行国事访问。

【编译：阿遥】