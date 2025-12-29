改革、创新与诚信：国务顾问评估哈萨克斯坦2025年

国务顾问指出，国内政策系统化和共同价值观构建工作持续推进。

- 通过一份明确该领域主要原则和方向的独立文件，是提高国家政策效率和针对性的重要一步。国内政治工作与社会经济变革同步进行。尽管外部形势严峻，经济仍保持稳定增长，社会、工程和道路基础设施的大规模现代化建设持续推进。在这方面，加强法治、弘扬劳动价值观、提升劳动者地位已成为国家元首议程的重要组成部分。这种做法将构成社会稳定的基础，并增强民众对当前国家政策的信心。-卡林说。

他还指出，2025年是国家制定长期发展战略的标志性年份，该战略旨在实现大规模数字化和人工智能技术的广泛应用。

- 数字化转型并非被视为一个独立的目标，而是被视为一种系统性的工具，旨在提高经济各部门的效率，改善公共服务质量，并增强国家的整体竞争力。与此同时，2025年也被视为我国政治改革新阶段的开端。国家元首提出的实行一院制议会的倡议，进一步强化了政治机构的作用，并明确了政治对话的发展方向。-他说。

国务顾问认为，总体而言，2025年可以被描述为哈萨克斯坦从个别改革和项目向整体和谐发展模式进行质的转变时期。托卡耶夫总统政治方针的分阶段实施将使我国走上一条新的、可持续的繁荣发展道路。

- 制度变革、经济增长和新的社会伦理相结合，将为国家未来的可持续发展奠定坚实基础。-他说。

【编译：小穆】