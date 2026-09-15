哈萨克斯坦与韩国总统举行大范围会谈

国家元首对韩国总统李在明发出的访韩邀请表示感谢，并指出此次访问具有特殊意义。

“我们深知韩国是一个在国际上享有很高声誉的国家。贵国在经济、科学和技术领域取得的巨大成就得到全世界的认可，其中也包括哈萨克斯坦。我们亲眼见证了韩国正在实施的大规模变革，并对此抱有浓厚兴趣。我们认为，这是您睿智的政策和韩国人民辛勤劳动的成果。正如我刚才所谈到的，关于洪范图将军，他在贵国人民心中占有特殊地位。他的一生事迹众所周知，可以说，他是韩国人民真正的爱国者和英雄。克孜勒尔达市的一条街道以将军的名字命名，同时还建成了一座纪念综合体。哈萨克斯坦人民将洪范图将军视为一位特殊的历史人物。”托卡耶夫指出。

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托卡耶夫指出，两国之间的合作正以前所未有的速度发展。

“去年，我们首次通过电话进行了交流，并就进一步发展建立在相互信任和友谊基础上的战略伙伴关系达成共识。而今天，我们已经就将双边关系提升至面向未来的全面战略伙伴关系水平达成了重要共识。”国家元首强调。

随后，总统谈到了进一步推动经贸合作发展的前景。

“我们在双边关系各领域都取得了良好成果。迄今为止，韩国已向哈萨克斯坦经济投资超过120亿美元。韩国的世界知名企业在哈萨克斯坦市场运营良好。我们为他们创造了各项必要条件，今后也将继续这样做。”托卡耶夫表示。

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据托卡耶夫总统介绍，两国文化和人道主义联系也在逐年加强。

“去年，约有5.1万名韩国公民访问哈萨克斯坦。两国直航的快速发展对此发挥了重要作用。如今，我们已经有了一个大型项目，那就是阿拉突市建设项目。今天，我们将签署关于在阿拉突市开设韩国科学技术院分校的协议。我认为，这一步将为我们深化教育和科学领域合作注入新的动力。”国家元首指出。

托卡耶夫总统高度评价了阿斯塔纳与首尔在国际舞台上的互动。

“两国在全球可持续发展和安全保障问题上的立场是共同的或相似的。”托卡耶夫表示。

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韩国总统对托卡耶夫总统五年前帮助将民族英雄、洪范图将军的遗骸送回韩国表示感谢，并表示韩国人民不会忘记这一善举，对此给予高度评价。

李在明表示，两国在外交政策上的方向相似，并确认愿进一步深化双边合作。

Фото: Ақорда

“韩国与哈萨克斯坦不断拓展外交合作范围，奉行以国家利益和实际成果为导向的务实外交。哈萨克斯坦是我们经济安全领域的重要伙伴。贵国不仅拥有丰富的能源和自然资源，在具有发展前景的高新技术领域也拥有巨大潜力。我们愿通过先进的生产数字技术，为哈萨克斯坦工业现代化作出贡献。在国际形势复杂的时期，两国应当汇聚力量和潜力，加强合作，同时在互利基础上寻找经济增长的新机遇。”韩国总统指出。

据此前报道，托卡耶夫总统在韩国总统府同李在明举行小范围会谈。