托卡耶夫与蒙古国总统举行大范围会谈 聚焦战略伙伴关系深化

会谈中，双方肯定了在友好与互助精神基础上取得的多领域合作成果。

托卡耶夫总统对呼日勒苏赫总统应邀访哈并计划出席区域生态峰会表示感谢。

Фото: 总统府

托卡耶夫还回顾了2024年10月对蒙古国进行的国事访问。他指出，正是那次访问促成了一系列重要共识的达成，并推动双边关系提升至战略伙伴关系水平。

—双方经贸合作持续深化，并取得了切实成果。双边贸易额逐年增长，我们正着手推进工业领域的具体合作项目。今天，哈蒙商业论坛将在阿斯塔纳举行，众多蒙古国企业代表将出席。对此，我们予以全力支持，并感谢您对此给予的重视，-托卡耶夫表示。

数据显示，去年哈萨克斯坦与蒙古国双边贸易额同比增长7.7%，突破1.3亿美元。

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呼日勒苏赫总统在发言中表示，相信此次访问将进一步巩固两国人民之间的友谊，并推动全方位合作不断深化。他强调，哈萨克斯坦是蒙古国在中亚地区的首个战略伙伴。

—在我国外交政策中，加强友好关系、扩大经贸合作始终居于优先位置。过去两年，我们共同推进多项合作，将双边关系提升到新的高度。立法机构在增进互信方面发挥了重要作用。双方合作潜力依然巨大。在您2024年访蒙期间，我们签署了《2025—2027年经贸合作发展路线图》。当前的重要任务，是推动双边贸易额实现5亿美元的目标，-呼日勒苏赫说。

此外，呼日勒苏赫总统还就哈萨克斯坦成功举行新宪法全民公投向托卡耶夫总统表示祝贺。他指出，这一重要政治进程将为哈萨克斯坦的长期发展与建设法治社会奠定坚实基础。

会谈期间，双方还就农业、轻工业、数字化、矿业、旅游、交通物流以及地方间合作等具有广阔前景的领域交换了意见。

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两国元首强重点关注了全面推动政府间委员会机制高效运作、恢复阿斯塔纳—乌兰巴托、乌斯卡曼—巴彦乌列盖航线等问题，同时提出成立政府间工作小组，负责研究建设两国间直达公路的可行性。

托卡耶夫总统对蒙古国政府支持在巴彦乌列盖地区设立哈萨克斯坦领事馆表示感谢。

此外，双方还商讨了进一步加强教育、文化及旅游领域合作等议题。

【编译：阿遥】