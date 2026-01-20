哈萨克斯坦与英国学者携手研究青铜时代技术创新

UCL考古学院是全球在考古冶金学及跨学科研究领域具有重要影响力的科研机构之一。此次备忘录由东哈州技术大学校长萨乌列·拉赫梅图琳娜与UCL考古学院院长凯文·麦克唐纳代表双方签署。

根据协议，双方将在两项重要科研项目框架下开展长期合作：一是由 European Research Council 支持、在UCL实施并由米拉娜·拉迪沃耶维奇主持的国际 DREAM 项目；二是由哈萨克斯坦科学和高等教育部科学委员会资助、在东哈州技术大学开展、由叶夫根尼·沃德亚索夫主持的国家项目——《东哈萨克斯坦青铜矿床在古欧亚冶金体系中的作用》。

两项研究的共同目标是系统探究欧亚大陆古代冶金的发展进程、跨区域贸易网络的形成，以及青铜时代的关键技术创新。为此，备忘录明确将推进联合野外与实验室研究、国际学术论文发表、科研人员交流以及学术活动的组织实施，并重点支持考古冶金学这一当前国际考古学中发展迅速的研究方向。

哈萨克斯坦科学和高等教育部表示，此次合作是深化国际科研伙伴关系、推动本国科研成果融入全球学术体系的重要一步。

【编译：达娜】