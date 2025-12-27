伊拉克与联合国签署新一轮发展合作框架

聚焦四项战略优先事项

伊拉克共和国副总理兼规划部长表示：“该伙伴关系体现了伊拉克为人民建设更美好未来的决心。新框架将整合资源、专业知识及项目，为实现国家目标并落实《2030年可持续发展议程》提供支持。”

联合国可持续发展合作框架聚焦四项关键战略优先事项：一是提升教育、医疗及社会服务可及性，确保包括妇女、儿童及流离失所家庭在内的全体伊拉克民众享有优质服务和社会保障；二是促进就业与经济增长，通过创造就业机会、为青年与妇女提供权能并支持可持续绿色经济倡议；三是加强环境保护与气候应对，协助管理自然资源、适应气候变化并降低灾害风险；四是推动善治与法治，强化公共机构，促进公平正义，推动全国和平与社会凝聚力。

合作关系进入新阶段

联合国秘书长特别代表兼联合国伊拉克援助团团长哈桑在致辞中表示：“签署该框架标志着联合国与伊拉克共和国关系自然而光荣的过渡，体现了从支持政治稳定向巩固伊拉克与联合国可持续发展伙伴关系阶段的有序且负责任的转变。”

联合国秘书长副特别代表、联合国驻伊拉克驻地协调员兼人道主义协调员表示：“随着联伊援助团撤离及人道主义行动逐步结束，该协议标志着我们与伊拉克伙伴关系的新篇章。新合作框架将聚焦提供综合性、高质量的技术专长和政策建议，以支持伊拉克社会经济发展，加速实现可持续发展目标。”

联合国伊拉克援助团成立于2003年，由安理会授权协助伊拉克推进政治进程、国家和解、人权与法治建设，并协调国际援助；随着伊拉克安全形势改善、国家机构能力增强以及政府在政治和发展事务中承担更大责任，伊拉克政府请求联合国有序结束该政治特派团的使命，安理会据此确认联伊援助团将于2025年完成任务，其职能逐步移交由联合国驻伊拉克国家工作队在驻地协调员统筹下承担，联合国在伊拉克的重点转向以可持续发展合作为核心。