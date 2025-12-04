阿克托别州与美国商界探讨深化投资与经贸合作

沙哈洛夫在会谈中表示，美国是哈萨克斯坦重要且可靠的伙伴，政府高度重视美国商会在推动国家与企业界对话方面发挥的作用。他指出，哈萨克斯坦与美国之间保持着稳定的经贸联系，但在进一步拓展合作方面仍具有巨大潜力。

今年前十个月，阿克托别州与美国的贸易额达1340万美元，其中出口820万美元、进口520万美元。州长表示，这些指标为深化合作、吸引更多美国投资奠定了坚实基础。

沙哈洛夫强调，阿克托别州拥有丰富的资源储备、完善的基础设施和良好的投资环境，是哈萨克斯坦最重要的工业中心之一。他介绍了与美国企业合作的重点方向，并指出多家美国公司已在哈萨克斯坦树立良好形象，希望进一步在本地区拓展合作。

在能源和油气领域，Chevron 和 ExxonMobil 被视为主要潜在合作伙伴。凭借其在大型油田的经验，这些公司有能力为当地的开采、加工、物流和出口链条带来投资与先进技术。

在机械制造、工业自动化、物流和基础设施方面，General Electric、Honeywell 和 John Deere 被认为具有广阔合作前景。它们的参与将支持能源保障、农业现代化、生产升级以及基础设施发展等项目。

在消费品和加工产业中，PepsiCo 和 The Coca-Cola Company 是备受关注的潜在伙伴。通过这些公司，可在区域内扩大生产、物流和分销能力。同时，州长强调，引入美国企业在绿色经济、ESG理念、节能技术、环保解决方案和废物管理体系方面的经验具有重要意义。

- “我们相信，拥有全球经验和良好声誉的企业参与合作，将有助于加快阿克托别州的社会经济发展，提高产品和服务质量，引入现代化技术，并吸引高素质人才。” - 沙哈洛夫表示。

他还希望美国商会继续提供专业支持，并协助吸引具有可在本地区成功落地项目的企业。

杰夫·厄利希表示，美国商界高度重视与地方政府的对话，并愿意支持向阿克托别州引入美国投资和新项目。他与州政府共同探讨了与美国企业合作的具体方向，并指出美国的经验与技术可在多个领域发挥明显优势。

会谈最后，阿克托别州州长表示愿继续推动对话，并准备与美国企业共同实施合作项目。

【编译：达娜】