    10:12, 10 二月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦拟与联合国加强水资源与水安全领域协作

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫近日会见了联合国驻哈萨克斯坦常驻协调员萨兰戈·拉德纳拉格查，双方就水资源与水安全领域的合作前景进行了深入交流。

    Нұржан Нұржігітов БҰҰ-ның Қазақстандағы тұрақты үйлестірушісі Саранго Раднарагчамен кездесті
    Фото: Су ресурстары министрлігі

    会谈中，双方重点讨论了落实国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在水资源领域提出的一系列国际合作倡议，包括在联合国框架内推动成立国际水组织、在哈萨克斯坦设立上海合作组织水问题研究中心，以及制定中亚地区水资源利用基础性公约等内容。

    双方还就将于4月22日至24日在阿斯塔纳举行的区域性生态峰会筹备工作交换意见，并一致同意就水资源相关活动的组织及联合建议的制定保持密切协作。

    会谈结束时，努尔詹·努尔吉格托夫邀请拉德纳拉格查女士出席即将召开的哈萨克斯坦水利领域发展伙伴协调委员会会议。

    努尔吉格托夫表示，哈方正 联合国开发计划署在内的多家联合国机构保持紧密合作。联合国开发计划署正与伊斯兰开发银行共同参与哈萨克斯坦水利基础设施建设与改造项目；在 联合国粮食及农业组织支持下，哈方也在与多家国际金融机构开展协作；同时，联合国儿童基金会积极参与面向儿童和青少年的节水与水资源保护项目。

    他强调，国家元首多次指出水安全对国家可持续发展的重要性，哈萨克斯坦愿在这一关键领域与联合国进一步深化合作。

    【编译：达娜】

     

    哈萨克斯坦 外交 联合国 水利
