哈美签署本届“C5+1”峰会框架内的首份合作协议

备忘录由哈萨克斯坦央行副行长阿克勒詹·巴依玛哈穆别托夫与Visa公司高级副总裁、全球政府事务负责人罗伯特·汤姆森（Robert Thomson）共同签署。

巴依玛哈穆别托夫指出，此次合作旨在推动哈萨克斯坦数字金融基础设施的发展，扩大现代数字支付在国内市场的应用范围。

Фото: Рустем Қожибаев / Kazinform

“备忘录的核心在于加强在先进支付技术及新型数字解决方案方面的合作与测试。主要方向包括：在国家支付公司平台上建立由Visa支持的创新能力中心，用于测试和应用新技术；推广数字化及生物识别系统的先进经验；提升金融市场的网络安全水平；并防范金融欺诈行为。” - 阿克勒詹·巴依玛哈穆别托夫说。

Фото: Рүстем Қожыбаев / Kazinform

Visa公司代表罗伯特·汤姆森表示，与哈萨克斯坦央行签署合作备忘录，是推动哈萨克斯坦数字创新的重要一步。

“我们很荣幸与哈萨克斯坦国家银行签署合作备忘录，通过发展数字资产、网络安全以及旅游数据等方向，加速全国范围内的数字创新。这将有助于让哈萨克斯坦成为中亚地区领先的数字经济体之一。” - 罗伯特·汤姆森说。

他还回顾了自己年初访问哈萨克斯坦的经历，并高度评价了哈萨克斯坦在数字支付领域的领先地位：

“哈萨克斯坦在数字支付创新和新技术应用方面已成为区域标杆。确保全国民众，包括中小企业、个人和政府部门，都能平等接入数字服务，是这一合作的重要目标。” - 罗伯特·汤姆森说。

Фото: Рүстем Қожыбаев / Kazinform

据了解，C5+1十周年商业会议将于11月6日在华盛顿肯尼迪中心“The Reach”举行，届时来自美国及中亚五国的政治与商界代表将齐聚一堂。会议期间预计将与多家美国企业签署多项经济合作协议，进一步深化地区间的经贸与投资合作。

【编译：达娜】