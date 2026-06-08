哈萨克斯坦与韩国之间的商业联系和旅游业正在蓬勃发展

据他介绍，两国之间2024年开始开通了直飞航线。

- 我想强调两国人文关系的积极发展势头。自2024年起，双方开通了直航。这促进了经贸关系和旅游业的发展，也增进了两国公民之间的交流。目前，哈萨克斯坦和韩国之间每周有20个直航航班。2025年，共有6.5万名哈萨克斯坦游客到访韩国，5.1万名韩国游客到访哈萨克斯坦。-他说。

此外，纳哈斯帕耶夫谈到了在能源和其他领域的互利合作。

- 能源领域的优先发展方向之一是可再生能源的开发。我们高度赞赏斗山能源参与能源项目的实施，并视其为可靠的长期合作伙伴。-他说。

纳哈斯帕耶夫表示，韩国是和平利用核能领域的全球领先国家之一。韩国在实施大型国际项目方面拥有丰富的经验，并掌握着最先进的技术。他强调，哈萨克斯坦愿与韩国在和平利用核能领域开展互利合作。

会谈中，哈萨克斯坦工业和建设部部长还谈到了交通运输和物流领域。他指出，哈萨克斯坦总统认为跨里海国际运输路线，即“中间走廊”，是一条具有重要战略意义的路线。毕竟，它扮演着连接亚欧大陆的桥梁角色。