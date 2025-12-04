哈萨克斯坦与国际原子能机构重申加强多边合作的坚定意愿

在会谈中，阔谢尔巴耶夫向对方介绍了哈萨克斯坦在国家核工业发展、核电站建设规划方面的最新进展，并强调实现碳中和目标对国家战略发展的重要意义。他指出，扩大与国际原子能机构的合作，包括完善条约与法律框架，是哈萨克斯坦外交政策的优先方向之一。阔谢尔巴耶夫同时高度评价国际原子能机构在全球安全体系、核不扩散体制中的关键作用。

哈方外长感谢国际原子能机构长期以来在各领域给予的稳定支持，并强调继续加强人才培训以及扩大哈萨克斯坦专家在机构结构内代表性的必要性。他还特别提到，哈萨克斯坦在推动国际原子能机构框架内有关恢复成员国主权平等议题方面作出的积极贡献。

拉斐尔·马里亚诺·格罗西总干事高度评价哈萨克斯坦在和平利用核能方面发挥的关键作用，包括建设核电站、推动核医学发展，以及位于乌斯卡曼的国际原子能机构低浓缩铀银行的成功运营。他表示，国际原子能机构愿在哈萨克斯坦核电项目实施的所有阶段提供全面支持，并建议制定并签署一份涵盖主要合作方向的双边行动路线图。

国际原子能机构还高度认可哈萨克斯坦在技术合作计划框架下实施的一系列项目，包括发展用于肿瘤治疗的创新核技术、提升农业生产效率，以及恢复前塞梅伊核试验场区域的生态环境。

会谈结束后，双方确认，将继续扩大并深化在各领域的多边合作，展现出共同的兴趣与坚定意愿。

【编译：达娜】