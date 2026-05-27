哈萨克斯坦与国际原子能机构签署合作路线图

据原子能署消息，此次会谈是在哈萨克斯坦与国际原子能机构在和平利用原子能领域战略伙伴关系发展规划框架下举行的。双方讨论了双边合作的现状和前景、哈萨克斯坦共和国核工业发展的热点问题，以及在核能、核医学、科学和人才培训领域开展联合倡议的事宜。

根据会谈结果，哈萨克斯坦原子能机构与国际原子能机构签署了《深化合作路线图（至2036年）》。该文件明确了双方长期合作的优先事项，并为在核工业主要领域开展联合项目奠定了具体基础。

- 今天的会谈是国际原子能机构第六十九届会议期间达成协议的延续。当时，各方确认了制定深化核领域合作路线图并准备签署的工作。今天签署的文件标志着从共同协议到具体行动的转变，并将作为系统性落实2036年前共同优先领域的基础。-萨特哈利耶夫说。

萨特哈利耶夫表示，与国际原子能机构签署路线图，表明哈萨克斯坦始终致力于按照国际原子能机构的标准和方法，建设稳定、安全和现代化的核工业。

- 哈萨克斯坦一直以负责任和系统的方式发展核能，严格遵守国际安全标准和国际原子能机构的建议。政治支持和公众信任为该国核能计划的进一步发展奠定了坚实的基础。-拉斐尔·格罗西说。

哈萨克斯坦高度赞赏国际原子能机构作为和平利用核能领域重要国际伙伴所发挥的作用。同时，哈萨克斯坦重申致力于在长期和系统的基础上进一步深化与国际原子能机构的合作。