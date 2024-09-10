哈萨克斯坦与联合国世界旅游组织签署合作备忘录

据旅游和体育部新闻处消息，在会谈中，穆尔扎波森诺强调，第五届世界游牧民族运动会将成为促进世界文化交流的重要平台，并有助于提升哈萨克斯坦的国际形象。预计活动将吸引超过10万名国内外游客前来参与和观赛，这将大大巩固哈萨克斯坦在事件旅游领域的成就。

-运动会期间，参与者和游客将能够沉浸式体验游牧民族的传统和习俗，这不仅有助于建立深厚的互信关系，还能培养对文化多样性的尊重。这类活动是提升哈萨克斯坦国际形象的重要途径，-穆尔扎波森诺夫说道。

此外，穆尔扎波森诺夫还特别强调了教育培训在培养旅游专业人才方面的关键作用，并高度评价了突厥斯坦国际旅游大学在这方面做出的贡献。作为联合国世界旅游组织的附属成员，该大学致力于培养本土旅游人才。今年，该大学共有460名毕业生，其中146人已成功就业。

会谈结束时，双方签署了合作备忘录，进一步明确了哈萨克斯坦与联合国世界旅游组织在旅游数字化、教育、创新、投资促进和乡村旅游发展等领域的合作方向。

【编译：阿遥】