托卡耶夫与普京签署睦邻友好七项基础联合声明 并交换核电站合作文件

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Владимир Путин）28日在阿斯塔纳签署《关于哈萨克斯坦和俄罗斯人民友谊与睦邻关系七项基础的联合声明》。

在两国总统参加的会谈结束后，双方还交换了一系列政府间及部门间合作文件。

其中，哈萨克斯坦原子能署与俄罗斯国家原子能公司“Rosatom”就哈萨克斯坦境内核电站建设项目合作基本原则与条件，以及为项目建设提供国家出口贷款签署政府间协议。

此外，哈萨克斯坦教育部与俄罗斯教育部交换了关于在哈萨克斯坦设立“哈萨克斯坦—天狼星”（Қазақстан-Сириус）国际普通教育学校及天才儿童和青年发展中心的政府间协议文件。

双方能源部还批准了扩大石油领域合作的政府间协议。

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

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哈萨克斯坦科学和高等教育部与俄罗斯高等教育部则交换了关于为俄罗斯公民在阿里-法拉比哈萨克国立大学（Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ）鄂木斯克分校学习提供经费支持的部门间协议。

除此之外，哈萨克斯坦国家银行与俄罗斯中央银行签署了关于打击欺诈交易合作的谅解备忘录。

哈萨克斯坦交通部与俄罗斯交通部签署了关于发展交通数字化领域部门间合作的行动计划。

哈萨克斯坦原子能署与俄罗斯联邦生态、技术和原子能监督局交换了2026年至2030年核与辐射安全监管领域合作行动计划。

哈萨克斯坦卫生部与俄罗斯联邦消费者权益保护局也交换了部门间合作实践行动计划。

与此同时，哈萨克斯坦国家铁路公司“哈萨克斯坦铁路”与俄罗斯铁路股份公司批准了货运数字化发展联合行动计划。